Бензин и дизтопливо в Украине подешевели: какие цены на заправках

Украинские АЗС опустили цены на бензин и дизельное топливо. Хотя одна сеть, все же, повысила стоимость дизеля.

Случилось это сразу же после установления 23 ноября Министерством экономики максимальной цены для бензина – на уровне 27,15 грн/литр + 5 грн наценки. Для дизтоплива граничная цена установлена на уровне 23,83 грн/л + 7 грн наценки.

По полученным OBOZREVATEL данным Консалтинговой группы А-95, сильнее всего, в сравнении с 23 ноября, цены на бензин А-95 опустила сеть "Нефтек" – на 2 грн, до 31,38 грн/л. После нее идет сеть KLO. Там цену снизили на 1,1 грн – до 31,79 грн/л.

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Помимо них больше, чем на гривну опустили цены и несколько других сетей. Так, на 1,03 грн бензин подешевел на заправках сетей:

WOG;

Shell;

"Параллель";

ОККО;

SOCAR.

Все они установили одинаковую цену. Она составляет 32,15 грн/л.

На 1 грн цену снизила сеть "Автотранс". Там литр бензина стоит 31,98 грн.

На дизель больше всех сбросила цену сеть "Нефтек" – на те же 2 грн. Литр дизтоплива там стоит 29,99 грн.

После нее идет сеть "Автотранс". Там дизель подешевел на 90 коп – до 30,58 грн/л.

"Третье место" – у KLO. Эта сеть опустила цену на 74 коп – до 30,65 грн/л.

А вот на Amic цену подняли на 55 коп. Литр дизеля там стоит 30,64 грн.

Средняя цена бензина А-95 в Украине по состоянию на 24 ноября составляет 31,42 грн/литр, что на 34 коп. дешевле, чем днем ранее. Среднерыночная цена дизеля опустилась на 19 коп. и теперь составляет 30,37 грн/литр.

Устанавливать предельные цены на топливо в Украине начали в мае 2021 года. Сделано это было только на время карантина, связанного с COVID-19, а не навсегда.

Предельная цена рассчитывается Кабмином на основе формулы, аналогичной "Роттердам+" для угля, действовавшей в 2016-2019 годах. Т.е, в расчет берутся котировки в порту Роттердам, стоимость доставки в Украину и наценка АЗС, которым разрешается "накидывать" по 5 грн за каждый литр бензина и по 7 грн – дизтоплива.

Предельные цены на бензин пересматривают трижды в месяц. Их устанавливают с 3, 13 и 23 дня месяца.

Ранее OBOZREVATEL объяснял, как определить качество топлива на АЗС. Для этого важно заглядывать в паспорт качества топлива на заправках.