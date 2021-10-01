Бары и рестораны в Украине избежали "алкогольного" кризиса – их не будут штрафовать за чеки без акцизов

Налоговая служба Украины не будет штрафовать бары и рестораны за отсутствие штрихкода акцизной марки алкоголя в чеке. Вступивший в действие 1 октября пункт приказа Министерства финансов этого не предусматривает. Поэтому обещанных рестораторами задержек с выдачей заказов не будет. Кризис со скоростью обслуживания прогнозировали из-за того, что выполнить требования Минфина оказалось технически невозможно.

С соответствующим разъяснением выступил сам Минфин. Там заверили: в текущее время законодательством не предусмотрена обязанность для баров и ресторанов указывать в чеках штрихкод акцизной марки алкоголя. "Поэтому с 1 октября 2021 года оснований для применения к таким субъектам хозяйствования штрафных (финансовых) санкций <...> не возникнет", - объяснили в Минфине.

Отметим, сам приказ Минфина вступил в силу еще 1 июля 2021 года. Срок до 1 октября был определен как переходной - дабы рестораторы имели возможность подготовиться к нововведениям. Но сделать это не удалось.

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В преддверии новых правил владельцы баров и ресторанов заговорили о том, что внесение штрихкода алкоголя в чек значительно увеличит время подачи напитка клиенту. Это станет результатом того, что официантам нужно будет сканировать или вбивать вручную штрихкод каждой бутылки, из которой посетителям будут наливать напитки.

Ситуация осложняется тем, в состав многих коктейлей входит несколько алкогольных ингредиентов. А следовательно, появляется необходимость отсканировать/ввести штрихкод вручную каждого из них.

"Дай Бог, чтоб пару цифр на штрихкоде случайно не оторвали при открытии бутылки. И главное: ничего не перепутать - иначе штраф. И для меня большой вопрос: это нововведение станет действенным инструментом для борьбы с теневым рынком алкоголя или еще одним механизмом кошмарить бизнес?", - жаловалась совладелица Ведьма-бара "Лысая гора" Олеся Остафиева в колонке на "НВ".

Одной из причин желания Минфина заставить бары и рестораны печатать "алкогольные" штрихкоды на чеках является недополучение госбюджетом огромных средств от теневого рынка алкоголя, объяснял "ЭП" координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман. Размер этих недополучений составляет 10 млрд грн ежегодно. Саму же теневую долю этого сектора он оценил в пределах 10-40%.

Одной из форм борьбы с этим Гетман признает вынесение соответсвующих штрихкодов на чеки. Он отмечает: предполагается, что в "момент продажи подакцизной продукции информацию из этих марок государство должно получать через регистраторы расчетных операций одновременно с фискальным чеком".

Алкогольные штрихкоды в чеках пока что не помогут решить проблему, уверял первый заместитель финансового комитета ВР Ярослав Железняк на своей странице в Facebook. По словам депутата, на пути к этому власти столкнуться с 2 проблемами:

такой механизм значительно увеличивает время на обслуживание посетителей "и нервы этих самых посетителей";

заведения невозможнос оснастить в кратчайшие сроки соответствующей техникой.

"Даже у тех продавцов, которые хотят соблюдать закон, для этого нет технических возможностей. Поэтому я не удивлюсь, если вместо того, чтобы уменьшить объемы нелегального алкоголя, Минфин своим нововведением достигнет результата с точностью до наоборот", - говорил Железняк до того, как ведомство опубликовало разъяснение.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что около 50% алкоголя в Украине является контрафактным. При этом существенные нарушения в крупных супермаркетах и сетевых магазинах практически не попадаются. Зато "паленкой" активно торгуют с рук и через интернет.