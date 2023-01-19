Банки закрыли каждое пятое отделение в Украине: Ощадбанк больше не лидер

Сеть банковских отделений в Украине сократилась на 20% за 2022 год, то есть закрылся каждый пятый клиентский офис (всего 1349). При этом в рейтинге банков по количеству отделений впервые сменился лидер – вместо Ощадбанка им стал ПриватБанк.

Видео дня

"Приват" стал лидером с показателем в 1210 отделений, хотя и закрыл 287 филиалов. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Больше всего отделений закрылось именно у многолетнего лидера, Ощадбанка. Количество его филиалов сократилось на 420 штук, до 1182.

Из-за этого "Ощад" переместился на второе место в списке лидеров по количеству отделений. Третье место занимает Райффайзен Банк с 350 клиентскими офисами ("минус" 42 за год).

Впрочем, отделений стало меньше не только за счет того, что их закрывали работающие банки. 301 филиал закрылся из-за ликвидации самих банков. Это:

Мегабанк –153 отделения;

Сбербанк – 85 отделений;

"Січ" – 62 филиала;

Проминвестбанк – одно отделение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "дочек" международных банков в России уличили в предоставлении кредитных каникул воюющим в Украине россиянам. Национальный банк Украины уже отреагировал на ситуацию и призвал финансовых гигантов окончательной выйти из РФ и не поддерживать агрессию Кремля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!