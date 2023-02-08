Банки в Украине переписали проценты по депозитам: какие ставки предлагают

Украинские банки начали повышать проценты по депозитам. Небольшие финучреждения уже предлагают гривневые вклады под 13-17% годовых, а крупные банки – под 8-10%. Однако эта доходность все равно не покрывает инфляцию, которая достигла почти 27%.

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Поэтому украинцы не торопятся нести деньги на депозиты. Это в сочетании с политикой Нацбанка может привести к продолжению роста ставок, пишет УНИАН.

Пока же ни граждане, ни бизнес не торопятся нести свои сбережения на депозитные счета. В целом украинцы держат в банках 1,75 трлн грн. Однако более 70% от этой суммы – 1,3 трлн грн – находится на текущих карточных счетах.

На предпочтения потенциальных вкладчиков влияют не только депозитные ставки. Так, снять деньги с текущего счета, в отличие от депозитного, можно в любой момент. Кроме того, доход з депозитов облагается 19,5%-ным налогом (18% НДФЛ + 1,5% военного сбора).

При этом уже скоро в Украине могут появиться новые типы вкладов. Это связано с решением НБУ обновить нормативы по резервированию для банков. Эксперты считают, что теперь финучреждениям придется снизить ставки по гибким депозитам (с возможностью досрочного снятия), а также предложить вклады на 7 и 14 дней с пролонгацией.

Ставки по обычным срочным депозитам при этом могут подняться еще 2-3,5 процентных пункта к конце концу февраля. То есть ставки в крупных банках могут превысить 10% годовых, а в небольших финучреждениях достигнуть 19%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее финансист рассказал, как сохранить сбережения во время войны и куда вложить гривню. Специалист посоветовал схему оптимального распределения сбережений.

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