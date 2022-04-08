Банки России нашли способ обойти санкции из пятого пакета ЕС

Банки России, которые попали под новые санкции в пятом пакете ЕС, пытаются обойти ограничения. Речь идет о Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке и банке "Открытие". Они начали передавать иностранные активы своих клиентов брокерам. Таким образом, подсанкционные банки хотят продолжить торговлю ценными бумагами.

В частности, что брокер Сбербанка переведет клиентов с иностранными ценными бумагами в брокерские компании БКС и АТОН. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Информация подтверждается российским СМИ.

"Другие подсанкционные банки готовятся предпринять такие же шаги. Мы будем бороться за то, чтобы санкции были введены против БКС и АТОН", – отметил Ермак.

Он заверил, что все лайзеки для страны-агрессора будут закрыты. Над этим, в частности, работает Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, которая отслеживает каждую попытку россиян обойти санкции. О таких случаях Украина сообщает международным партнерам.

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К слову, финансовые санкции пытаются обходить не только банки, но и рядовые россияне. Например, с помощью казахстанского банка Altyn Bank они открывают виртуальные карты Visa и Mastercard. Карты этих платежных систем, которые выдают в России, не работают для платежей за границей и онлайн-расчетов на иностранных сайтах. Таким образом, Altyn Bank помогает россиянам избежать ограничений.

Как ранее писал OBOZREVATEL, также Россия налаживает канал контрабанды товаров военного, двойного и гражданского назначения, которую законно не может ввезти в страну из-за санкций. Товары хотят поставлять через территорию Грузии, при этом политическое руководство страны велело спецслужбам не препятствовать контрабандистам.