Банки могут заблокировать карты украинцев: кого оставят без доступа

В Украине банки все чаще блокируют переводы и счета граждан. Чаше всего это делают при обнаружении сомнительных операций. К примеру, если обычно украинец ежемесячно тратит 10 тыс. грн, а теперь хочет провести платеж на 50 тыс. грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Также счета украинцев блокируют, если:

проводите операцию на крупную сумму;

проводите много мелких операций наличными;

делаете более 100 операций в месяц.

Как рассказала исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова, банк может остановить операцию без предупреждения. При этом на любую трансакцию у пользователя должен быть ответ: почему она происходит.

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"Когда вы открываете счет в банке, вас попросят заполнить анкету, в частности, обозначить, зачем он вам нужен", – подтверждает советник главы правления одного из банков Василий Невмержицкий. Но если банк пропускает сомнительные операции, то за это придется заплатить большие штрафы.

Помимо этого, блокировка может произойти, если отсутствует "движение" по карте. Еще один возможный вариант, особенно тогда, когда картой не пользовались длительное время. В данном случае, банк может заблокировать ее в целях безопасности до дальнейшего выяснения ситуации в отделении или же с помощью приложения Приват24.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, ПриватБанк для борьбы с мошенниками и отмыванием средств блокирует переводы и карты своих клиентов. Украинцев просят подтвердить свою личность после попытки перевода, а также доказать, что деньги на счету заработаны легально.