Новая стоимость бензина и дизеля: как пересчитали цены на АЗС

В Украине подешевело автотопливо. Так, с 3 по 10 марта бензины в среднем потеряли в цене 5-12 коп./л, опустившись до 47,38-49,23 грн/л, а дизель – 47 коп./л, подешевев до 48,96 грн/л.

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Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr. Отмечается: в целом цены на бензин А-95 держатся в пределах 42,9-50 грн/л.

Наибольшее удешевление ресурса – на 1 грн/л – произошло в 2 сетях. Это:

VST – до 42,9 грн/л;

Luxwen – до 45,79 грн/л соответственно.

Дороже всего бензин продают на станциях сети "Авиас" – 50 грн/л. Дешевле всего – в сети VST, по 42,90 грн/л.

Стоимость дизеля держится в пределах 43,9-51 грн/л. Больше всего "срезали" цены в сети VST – на 3 грн/л, до 43,9 грн/л. Эта же цена является самой низкой среди всех сетей, промониторенных аналитиками.

Дороже всего ресурс продают в сетях OKKO и WOG – по 51 грн/л. Всего на 1 коп. ДТ дешевле на заправках SOCAR, где оно стоит 50,99 грн/л.

Вместо бензина заливают "бодягу"

В то же время, по данным Института потребительских экспертиз, "бодяжат" бензин А-95 лишь несколько сетей, среди которых – ANP и "Авиас". Впрочем, отметили там, обозначенные сети "в последнее время в принципе лихорадит, так что результаты трудно назвать неожиданными".

Также, по данным экспертов, не соответствует нормам профильного ГОСТа горючее еще в трех в сетях. Это:

24/7 в Днепропетровской области, в одной из проб горючего которой "октановое число было намного ниже необходимого".

"Это четкий маркер самодельного топлива, производимого в кустарных условиях", – объяснили эксперты.

KRAFT – в бензине которой было обнаружено превышение содержания серы в 35 раз.

"352 мг/кг при норме не более 10", – рассказали в Институте.

DNIPRO OIL GROUP – в бензине которой было обнаружено "заоблачное" превышение содержания серы в 70 раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине цена горючего за последние почти два месяца снизилась примерно на 5 грн/л. Запасы всех видов автотоплива страны огромны, но потребление находится на достаточно низком уровне.

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