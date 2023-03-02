АЗС пересчитали цены на бензин и дизель: как изменили стоимость горючего в Украине

В феврале стоимость дизтоплива в Украине снизилась на 2,55 грн/л по сравнению с январем – до 50 грн. Бензин А-95 подешевел на 1,1 грн/л – до 47,58 грн.

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Об этом сообщает Enkorr. Отмечается:

на станциях "Рур групп" дизтопливо подешевело на 5,5 грн/л – до 48,49 грн/л;

"БРСМ-Нефть" опустила цену на 5,17 грн/л – до 47,64 грн/л.

"Однако самые низкие цены на ДП предлагают VostokGaz, "Авантаж 7" и Prime. На уровне 46,95-47 грн/л", – говорится в сообщении.

Самые низкие цены на бензин А-95 зафиксированы в сети "Авантаж 7" – 44,5 грн/л. А кроме того, в:

"Укр-Петроль" – 44,5 грн/л;

VostokGaz – 44,45 грн/л.

"Государственная "Укрнафта" снизила цену на 1 грн/л – до 45,50 грн/л. На ОККО и WOG бензин А-95 подешевел до 48,99 грн/л (минус 1 грн/л). Socar снизила стоимость всех видов горючего на 2 грн/л: А-95 – до 49,99 грн/л, ДТ – до 52,99 грн/л", – отметили аналитики.

Сколько стоит горючее 2 марта

По данным Все АЗС, в Киевской области бензин А-95 продают в среднем по 48 грн/л. Дороже всего в сетях:

Sentoza Oil – 52 грн/л;

Авиас – 50 грн/л;

Socar – 49,99 грн/л.

Дешевле всего ресурс продают на заправках Mango – по 43,99 грн/л. А кроме того:

Авантаж 7 – 44,5 грн/л;

"Укрнафта", UPG – по 45,5 грн/л.

Средняя цена на дизтопливо в регионе установилась на уровне 52,2 грн/л. Самые высокие цены в сетях:

Sentoza Oil – 57,9 грн/л;

Укргаздобыча, Socar – по 52,99 грн/л;

Shell – 51,99 грн/л.

Самые низкие цены установили в сети Mango – 46,49 грн/л. А также в:

Авантаж 7 – 47 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 47,99 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в будущем цены на автотопливо продолжат снижаться. Причина – снижение котировок на нефть и нефтепродукты в Европе.

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