Автогаз может взлететь в цене еще на 1 грн: озвучен прогноз

Одна из главных причин подорожания автогаза в Украине – дефицит ресурса и вызванный им ажиотажный спрос. При этом стоимость сжиженного газа может вырасти еще на 1 грн/л.

Об этом рассказал аналитик консалтинговой группы А-95 Артем Куюн "Экономической правде". "Запасов нет. Когда работаем "с колес", то потеря любого из источников означает дефицит. Если проблем с поставками не будет – ситуация останется такой как сейчас", – заявил специалист.

Кроме того, многие эксперты считают, что больше 20 грн/л автогаз точно не будет стоить, так как тогда автовладельцам будет не выгодно переходить на газ. В установке ГБО экономический смысл есть только тогда, когда газ стоит не более 60% от стоимости литра бензина.

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Средняя стоимость автогаза в сетях АЗС в четверг, 5 августа, достигла рекордных 17,07 грн/л, пишет "Сегодня". На SOCAR цена в среднем выросла на 10 коп./л, до 17,88 грн.

В сети AMIC подорожание составило 19 коп./л и теперь автогаз стоит 16,83 грн. На SUNOIL, "Параллель" и "Овис" цена выросла на 20 коп./л.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в июле значительно выросли цены на бензин. В некоторых сетях АЗС он подорожал сразу на 1-1,5 грн. Так, А-95 всего за месяц на LPP подорожал на 1 грн, до 27,89 грн/л.