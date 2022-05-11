Авто стандартов Евро-3 и Евро-4 могут разрешить ввозить в Украину: какие ограничения

Украинскому бизнесу хотят разрешить ввоз в страну автомобильной техники стандартов Евро-3 и Евро-4. Такие автомобили нельзя импортировать в Украину с 2013 года и 2014 года соотвественно. Речь не идет о легковых авто – новые правила могут затронуть только грузовики, автобусы и тракторы.

Об этом говорится в "налоговом" законопроекте № 7360, который уже зарегистрирован в Верховной Раде. Его уже рекомендовал к рассмотрению профильный комитет, теперь документ ожидает голосования в сессионном зале парламента.

Норма будет действовать во время военного положения, а также еще в течение 12 месяцев после его отмены. При этом установлен и конкретный срок – авто Евро-3 и Евро-4 можно будет ввозить максимум до 31 декабря 2023 года.

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Такая мера позволит украинцам получить недорогую технику взамен уничтоженной во время боевых действий. Ввозить автотехнику Евро-3 и Евро-4 смогут только юридические лица.

Продавать такие авто нельзя в течение трех лет со дня госрегистрации. Правила не будут распространяться на технику из России и Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ограничили количество пунктов пропуска, через которые можно ввести купленные в ЕС авто. Теперь это только "Устилуг" и "Грушев" (на границе с Польшей), а также "Малый Березный" (на границе со Словакией).

Ранее украинцы могли ввозить свои авто на всех пунктах пропуска – это привело к огромным очередям. В результате в страну не могли оперативно ввезти гуманитарку и автомобили для Вооруженных сил Украины.