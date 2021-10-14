"Новая почта" получит взлетно-посадочную полосу под "Борисполем"

"Новая почта" не ограничилась запуском собственного авиаперевозчика – возле аэропорта "Борисполь" под Киевом появится сортировочный терминал компании с отдельной взлетно-посадочной полосой для беспилотников. Предполагается, что на терминале будут обрабатывать более 100 тыс. посылок в день.

Объект разместят возле аэропорта для удобства международной доставки. Об этом сообщили в самой "Новой почте". На проект потратят миллиард гривен, строить будут в три этапа. Первая очередь запустится в 2022 году.

Ранее в "Новой почте" уже опробовали доставку с помощью дронов. Посылка поднялась на высоту 300 метров с аэродрома "Чайка" в столице и прибыла через 5 часов на аэродром "Коротич" в Харьковской области.

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Общая площадь комплекса составит 35 тыс. кв. км. В него войдут:

взлетно-посадочная полоса для беспилотных летательных аппаратов;

посылочный корпус;

грузовой корпус;

внутренний фулфилмент – там будут заниматься вопросами, связанными с доставкой товаров клиентам;

сортировочная станция "Новой почты Глобал" для международных отправлений.

"Для сортировки посылок будут использоваться в три уровня 6 автоматизированных линий от нидерландской компании Vanderlande и литовской компании Equinox. На последних будет сортироваться мелкий груз до 2 кг", – отметили в почтовой службе.

Мелкие грузы в новом терминалы собираются обрабатывать без использования человеческого труда. Определять поврежденные посылки или проблемы с маркировкой планируют с помощью видеосистемы.

Кроме того, "Новая почта" получит кредит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Речь идет о получении 13 млн евро, которые потратят на строительство еще одного терминала – на сей раз в Днепре.

Как сообщал OBOZREVATEL, авиакомпания "Новой почты" получила название Supernova Airlines. Рейсы будут осуществляться из аэропортов "Борисполь" и "Львов". Они будут доставлять международные грузы.

Также мы рассказывали, как будут работать "Новая почта" и "Укрпочта" 14-17 октября. График обеих почтовых компаний изменился.