Старые российские самолеты: в Украине начала летать авиакомпания на выпущенных в Воронеже Ан-148
В Украине появилась новая авиакомпания – Air Ocean Airlines. Свой первый рейс самолетом Ан-148 она выполнила 30 октября – из киевского аэропорта Борисполь в Николаев. По информации СМИ, на данный момент, авиапарк компании состоит из самолетов, произведенных несколько лет назад в РФ.
О первом рейсе компании сообщила пресс-служба ГП "Антонов". При этом там уточнили, что Air Ocean Airlines была основана в 2020 году по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.
Кроме того, там подчеркивают, что новая авиакомпания стала первой в стране, основным видом своей деятельности избравшей выполнение регулярных и чартерных перевозок как на внутренних маршрутах Украины, так и за ее пределами на самолетах семейства Ан-148, Ан-158 разработки ГП "Антонов". Рейсы Air Ocean Airlines планирует осуществлять продолжительностью не больше 2,5 часов.
По данным государственного реестра юридических лиц, Air Ocean Airlines создана 27 августа 2020 года в формате общества с ограниченной ответственностью (ООО). Уставной капитал составил 100 тыс. грн.
Лицензию же на перевозки компания получила, согласно Государственной авиаслужбе, лишь 27 октября 2021 года. А вот в перечне авиакомпаний, имеющих сертификат эксплуатанта, необходимый для запуска деятельности нового авиаперевозчика, по сотоянию на 1 ноября 2021 года, Air Ocean Airlines отсутствует.Российские самолеты и поставщик, работавший с КНДР
На сегодняшний день во флоте Air Ocean Airlines – 2 самолета Ан-148. До конца текущего года должен быть поставлен еще один самолет, а в течение первого-второго квартала 2022 года – еще три. В общей сложности компания планирует эксплуатировать до 10 самолетов такого типа.
По информации же издания avianews.com, оба самолета, которыми владеет Air Ocean Airlines, построены на Воронежском авиазаводе в 2011 и 2012 годах. Ранее они летали в Сибири во флоте российской авиакомпании "Ангара".
Кроме того, по информации "Антонова", расширять свой авиапарк Air Ocean Airlines будет с помощью кипрской компании CYPRUS AIRCRAFT LEASING 2 (CAL) LTD. По информации avianews.com, ранее ее директор поставлял украинские самолеты в КНДР и на Кубу. По информации avianews.com, ранее ее директор поставлял украинские самолеты в КНДР и на Кубу.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "Новая почта" запустит свою авиакомпанию. Она получила название Supernova Airlines. Рейсы будут осуществляться из аэропортов "Борисполь" и "Львов".