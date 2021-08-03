Аренда жилья в Украине может рекордно подорожать до конца года: озвучен прогноз

В Украине с начала 2021-го стоимость аренды жилья выросла примерно на 10-15%. Президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Юрий Пита заявил, что больше всего цены выросли на "социальные" малогабаритные квартиры старой застройки, расположенные рядом со станциями метро или транспортным узлом. По прогнозу АСНУ, к концу года аренда может подорожать еще на 10-15%.

При этом больше всего стоимость аренды выросла в Харькове, Одессе, Львове, Днепре и Киеве – почти 15%. Об этом сообщает пресс-служба АСНУ.

Однако в других областных центрах рост стоимости менее ощутим: от 5% до 10%. Отмечается, что по сравнению с 2020-м, спрос на аренду вырос на 20-25%, хотя и до сих пор не дотягивает до максимальных показателей 2019-го.

"На рынке аренды жилья цены формируются через имеющийся запрос граждан. В течение 2021-го происходит медленное подтягивание стоимости найма к показателям конца 2019 года. Но это происходит без каких-либо ощутимых ценовых скачков", – заявил Пита.

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Напомним, украинцы, которые смогли собрать $20-26 тыс., могут приобрести собственное жилье в столице. Как правило, это небольшие гостинки общей площадью 18-21 кв м, которых много на Борщаговке. Часто за эту сумму предлагают коммунальные квартиры, но зато в районах с хорошей транспортной развязкой.

На специализированных сайтах можно найти несколько десятков вариантов жилья до $26 тыс. В основном их покупают люди до 30 лет, которые рассматривают такие квартиры как временные. За несколько лет они рассчитывают собрать $7-10 тыс., продать свое жилье и найти вариант получше.

Как ранее писал OBOZREVATEL: