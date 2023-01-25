Аренда квартир в Киеве подорожала: сколько стоит снять 1-комнатную
В Киеве подорожала аренда квартир. За последние полгода стоимость съема жилья выросла почти на 2 000 грн – с 10 564 грн до 12 500 грн. При этом 1-комнатные квартиры чаще всего сдают по 8 000 грн.
Об этом сообщает M2bomber. Там отмечают: віросла цена и за последний месяц – хоть и всего на почти 100 грн: с 12 414 грн до 12 500 грн.
Почем сдают квартиры
Чаще всего в Киеве 1-комнатные квартиры сдают по 8 000 грн – таких объявлений 13% от общего количества. Также часто встречаются цены:
- 10 000 грн – 7,8%;
- 6 000 грн – 6,6%.
Больше всего объявлений о сдаче 2-комнатных квартир с ценой в 7 800 грн и 10 200 грн – по 7,8%. Далее идут:
- 15 000 грн – по 7,2%;
- 12 000 грн – 6,4%.
3-комнатные чаще всего сдают по 15 000 грн. Таких объявлений 7,2%. Также часто выставляют цены в:
- 10 000 грн – по 7,7%;
- 20 000 грн – 5,8%.
Где снимать квартиру дешевле всего
Самые низкие цены на аренду квартир в Деснянском районе Киева. Здесь их в среднем сдают по 8 877 грн. Среди лидеров также:
- Святошинский – 9 500 грн;
- Днепровский – 10 000 грн;
- Оболонский, Соломенский и Подольский – по 12 000 грн.
Дороже всего снимать жилье в Печерском районе, где средние цены находятся на уровне 20 500 грн. Далее идут:
- Шевченковский – 16 000 грн;
- Голосеевский – 14 250 грн;
- Дарницкий – 12 750 грн.
Как сообщал OBOZREVATEL, в целом, в Киеве вырос спрос на аренду квартир на высоких этажах и с панорамными окнами. Причем даже несмотря на отключения света и обстрелы столицы Россией.
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