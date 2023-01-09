Аренда квартир в Киеве подорожает: когда и как изменятся цены

Аренда квартир в Киеве может весной подорожать на 10-15%. Однако ситуация также будет зависеть от того, как много граждан будут возвращаться в столицу и будет ли приток переселенцев.

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Об этом рассказал OBOZREVATEL Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторам) Украины. По его прогнозу, весной рост стоимости аренды квартир в столице будет достигать 10-15%.

"До весны ничего такого не будет. А весной уже могут быть изменения. Может, даже повыситься. Ну, опять-таки, если люди будут в Киев возвращаться, если будут мигрировать, переселенцы в столицу приезжать, то аренда будет расти. К весне, Где-то до марта-апреля, никаких существенных изменений не будет, а уже весной цены все же вырастут. Весной так всегда было, и этот год не исключение. Возможно изменение цены на 10-15%", – рассказал Пита.

Как сообщалось, стоимость квадратного метра на вторичном рынке Киева за последние полгода выросла на 5535 грн. – с 45 291 грн. до 50 826 грн. Так что с 8 июля 2022 года по 6 января 2023-го подорожание составило 12,22%. За год же цены выросли еще больше – на 6326 грн. (+14,22%).

Об этом сообщает M2bomber. По его данным, дороже всего "квадрат" стоит в Печерском районе столицы – 81 020 грн. В топ-5 также входят:

Шевченковский – 61 252 грн;

Голосеевский – 57 332 грн;

Соломенский – 53 477 грн;

Оболонский – 48 211 грн.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что в Киеве вырос спрос на аренду квартир на высоких этажах и с панорамными окнами. Причем даже, несмотря на отключение света и обстрелы столицы Россией.

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