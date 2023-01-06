Цены на квартире в Киеве выросли: сколько стоит квадратный метр

Стоимость квадратного метра на вторичном рынке Киева за последние полгода выросла на 5535 грн – с 45 291 грн до 50 826 грн. Таким образом с 8 июля 2022 года по 6 января 2023-го подорожание составило 12,22%. За год же цены выросли еще больше – на 6326 грн (+14,22%).

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Об этом сообщает M2bomber. Согласно его данным, дороже всего "квадрат" стоит в Печерском районе столицы – 81 020 грн. В топ-5 также входят:

Шевченковский – 61 252 грн;

Голосеевский – 57 332 грн;

Соломенский – 53 477 грн;

Оболонский – 48 211 грн.

Самые низкие цены в Деснянском районе – 40 092 грн. За ним идут:

Дарницкий – 43 966 грн;

Святошинский – 45 969 грн;

Днепровский – 47 020 грн;

Подольский – 47 684 грн.

Чаще всего, по данным аналитиков, встречается цена в 39 тыс. грн за "квадрат". Таких объявлений – 8,7%.

На втором месте – 41 600 грн, 8,1%. На третьем – 44 200 грн, 7,3%.

В то же время в 2023 году украинцы должны будут заплатить налоги за свои квартиры. Впрочем, платить нужно только за "лишние" квадратные метры:

в домах от 120 кв. м;

в квартирах от 60 кв. м.

Размер налога зависит от населенного пункта. Местные власти имеют право устанавливать ставку, однако она не может превышать 1,5% минимальной зарплаты. В 2023-м это 97,5 грн.

В то же время те, у кого жилье находится на оккупированной территории или в их населенных пунктах велись военные действия, от уплаты налога освобождаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве тем временем вырос спрос на аренду квартир на высоких этажах и с панорамными окнами. Причем даже несмотря на отключения света и обстрелы столицы Россией.