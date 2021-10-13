АМКУ продолжает анализировать заявление ДТЭК о покупке контрольного пакета акций "Кировоградоблэнерго"

Антимонопольный комитет Украины продолжает изучать заявление ДТЭК Сети на покупку контрольного пакета акций "Кировоградоблэнерго".

Об этом говорится в сообщении Антимонопольного комитета, который рассматривает заявление компании на концентрацию.

Согласно сообщению АМКУ, компания "ДТЭК Сети" предложила АМКУ как минимум до 2026 года дополнительно отчитываться о прозрачности работы "Кировоградоблэнерго".

Напомним, компания ДТЭК объявила о намерении приобрести акции "Кировоградоблэнерго" весной 2021 года. Вскоре компания обратилась за разрешением к АМКУ.

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Отметим, что работа каждого облэнерго – естественной монополии на конкретной территории – регулируется со стороны НКРЭКУ. Государство в лице НРКЭКУ определяет как уровень доходов компаний так и их расходы.

Государство накладывает на облэнерго обязательство о безусловном предоставлении доступа к сетевой инфраструктуре любому поставщику электроэнергии.

В ДТЭК отметили, что концентрация новых активов ДТЭК соответствует законодательству и праву клиентов в рыночной возможности самим выбирать, у кого им покупать электроэнергию.