Американцы купили украинский Depositphotos: что известно о сделке

Украинская компания-разработчик фотостока Depositphotos и онлайн-редактора Crello сменила владельца. Теперь ее собственник – полностью американская фирма VistaPrint. Офис Depositphotos обещают оставить в Украине.

Компанию продали за $85 млн, что делает сделку самой крупной на украинском IT-рынке за последние годы. О продаже компании рассказал AIN ее основатель Дмитрий Сергеев. Он полностью отойдет от управления этим бизнесом.

Соглашение было подписано 1 октября 2021 года.

Покупку планировали оформить раньше, но процесс затянулся из-за получения разрешений от Антимонопольного комитета Украины.

100% акций Depositphotos переходят к VistaPrint. Кроме того, американская компания получает и все проекты украинской: непосредственно Depositphotos, а также Crello, Lightfield, Bird In Flight и WAS.

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Офис компании останется в Украине, местную команду планируют даже расширить.

Depositphotos будет отдельным брендом, а вот Crello станет VistaCreate.

Бывшие акционеры украинской компании, в том числе ЕБРР, поддержали сделку.

История фотобанка Depositphotos началась с того, что Сергеев создал файлообменник DepositFiles. Эту компанию бизнесмен продал в 2009 году, тогда же появился проект Depositphotos.

В 2012 году выручка Depositphotos достигла составлял $6 млн в год. В 2015 году инвестором компании стал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который тогда вложил в проект $4 млн.

К началу 2021 года на счету Depositphotos было уже $8 млн инвестиций, оценка компании составляла $100 млн. Проект имеет офисы в восьми странах и 500 сотрудников в штате.

VistaPrint – это американская компания, работающая с 1998 года в сфере дизайна и маркетинга. Она имеет множество подразделений. Количество клиентов достигает 17 млн, а выручка – $1,4 млрд в год.

Сотрудники компании работают в 29 офисах по всему миру. В штате начитывается приблизительно 6 тысяч человек.

Покупка Depositphotos – только часть расширения компании в части дизайнерской деятельности. На подобные сделки в целом планируют потратить $250 млн.

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