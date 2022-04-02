"Алло" уволила более половины сотрудников: что происходит в группе компаний

С начала войны России против Украины группа компаний (ГК) по продаже электроники "Алло" сократила более половины своих сотрудников. Кроме того, ее настигли и другие проблемы: потери активов, сложности с арендой и пр.

О ситуации рассказал у себя в Facebook совладелец и глава совета директоров ГК Дмитрий Деревицкий. При этом он подчеркнул: она намерена возобновить трудовые отношения с большинством коллег "как только бизнес это позволит".

"К сожалению, с более чем половиной сотрудников компании пришлось расстаться. Остальные задействованы сдельно в зависимости от отработанных часов", – сообщил Деревицкий.

При этом он подчеркнул: помимо массовых увольнений ГК столкнулась и с другими проблемами. В частности:

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потерей активов – так как часть магазинов разграблена или уничтожена снарядами;

падением маржи (разницы между ценой и себестоимостью, аналогом прибыли) по товарам собственного импорта;

давлением от части арендодателей, которые требуют оплату за открытые магазины в обычном размере.

"Продажи упали на порядок по сравнению с довоенным уровнем. Если мы не сможем привести в соответствие аренду и современную выручку, мы уйдем из таких торговых точек", – рассказал Деревицкий.

В то же время он отметил: несмотря на значительные убытки, компания адаптируется к работе в новых условиях. Так:

выплачивается материальная помощь сотрудникам (помимо сдельной оплаты);

произведена релокация складов на запад Украины;

постепенно открываются магазины;

возобновилась работа маркетплейса и импорт товаров.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что всего спустя один месяц войны России против Украины экономика страны-агрессора оказалась в масштабном кризисе. Около 20% российских компаний из сферы малого бизнеса сократили или отправили в простой сотрудников.

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