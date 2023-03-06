Айтишники уезжают за границу: сколько покинули Украину за время войны

Из-за войны из Украины выехало около 8 тыс. представителей IT-сферы – для работы в зарубежных офисах компаний и легализации там. В частности, у большинства компаний за границу релоцировалось от 10% до 25% сотрудников – таких 23.

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Об этом сообщает DOU. Отмечается:

у 4-х релоцировалось от 25% до 50% сотрудников;

у 11-и – от 5% до 10%;

в 1-й – до 5%.

Еще по 9-и данных нет. А у 2-х в Украине осталась вся команда.

"Фактически украинские IT-компании продолжают активно расти, но в большинстве своем уже не в Украине. За некоторыми исключениями ... айтишники переехали за границу работать в других офисах своих компаний, легализуются там и перестают платить налоги в Украину", – говорится в материале.

При этом подчеркивается:в настоящее время в 50 крупнейших IT-компаниях Украины работает 92,4 тыс. человек – против 100 тыс. в январе 2022 года. Т.е., за год их количетсво сократилось практически на 8 тыс. человек.

В то же время, отмечают аналитики, половина компаний сохраняют в полном объеме зарплаты служащим в ВСУ IT-специалистам. Однако у многих есть вариации.

"Например, специалисты, участвующие в активных боевых действиях, получают заработную плату в полном объеме. А находящиеся на территориях без активных боевых действий получают часть компенсации", – говорится в материале.

Кроме того, отмечается, некоторые компании закрепляют определенную сумму за всеми мобилизованными. Есть компании, которые не всю компенсацию сохраняют фрилансерам. "Некоторые полностью финансово поддерживали специалистов до начала 2023 года, а сейчас начались ограничения по выплатам через новое законодательство", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом же в феврале-2023 в Украине было зафиксировано открытых вакансий больше, чем резюме. Кроме того, по сравнению с январем количество вакансий увеличилось на 11%. Чаще других работу ищут украинцы в возрасте 16-24 лет – их почти вдвое больше, чем соискателей в возрастной категории 25-35.

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