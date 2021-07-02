Агрохолдинг 'Кернел' Веревского обвинили в махинациях с возмещением НДС

Агрохолдинг "Кернел" миллиардера Андрея Веревского обвинили в обмане с НДС. Компания якобы проводит махинации с возмещением за счет скрученного налогового кредита.

"Ждем отсутствия реакции Государственной налоговой службы", – пишет Telegram-канал Дон Кихот, который специализируется на расследовании налоговых махинаций. Сам канал ассоциируют с бывшим замглавы Государственной налоговой службы Евгением Бамбизовым. Публично он эту информацию не подтверждает.

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При этом агроэкспортер "Кернел-трейд" в мае 2021 года возглавил список крупнейших получателей бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) с показателем почти 1,67 млрд грн.

Начиная с марта 2021-го благодаря депутатской группе "Довіра" "Кернел" Веревского может платить не 20%, а всего 14% НДС. Что это дает? Больше оборотных средств, выше прибыль и заработок.

Это одна составляющая истории. Вторая в том, что если компания меньше платит НДС, то должна получать и меньше возврата. Но в случае с олигархом произошло все ровным счетом наоборот:

при снижении НДС объем возврата только вырос : в первом квартале 2020-го он получил 2,8 млрд, а за аналогичный период 2021 года – уже 3 млрд грн;

несмотря на снижение НДС, официальная прибыль "Кернел" снизилась. Это подтверждается размером уплаченных налогов (в том числе и налог на прибыль): сумма снизилась с 248 до 153 млн грн.

При этом бизнес Веревского традиционно получает самые большие компенсации НДС из бюджета.

СМИ обвиняли "Кернел" в коррупционной схеме по уклонению от уплаты НДС еще в прошлом году. Однако тогда вину компании доказать так и не удалось. На этом обвинения в адрес Андрея Веревского не заканчиваются.

Напомним, по информации OBOZREVATEL, именно он проллобировал принятие законопроекта №3656, который для некоторых аграрных сырьевых компаний (в первую очередь "Кернел"), сократит ставку НДС с 20 до 14%. Это не только приведет к падению доходов бюджета, но и создаст неравные условия для аграриев внутри страны.

законопроект предоставит преференции для отдельных крупных латифундистов, главный из которых – Андрей Веревский (группа "Кернел");

бюджет из-за снижения НДС потеряет около 16 млрд грн;

ряд народных депутатов, вероятно, поддержали законопроект в результате влияния со стороны Веревского;

из-за введения такого закона власть фактически признает свое сотрудничество с аграрным олигархом, тем самым подрывая к себе доверие.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Олигарх Андрей Веревский планирует купить в Москве украинскую "дочь" российского банка "Сбер".