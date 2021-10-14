Аэропорт "Киев" закроют на целый год: когда и почему

Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) полностью закроют на год. Это произойдет в 2024 году. Раньше планировалось, что воздушная гавань не будет работать в течение 8-9 месяцев в 2023 году. Теперь планы изменились.

Закрыть аэропорт необходимо для реконструкции взлетно-посадочной полосы – ее укрепят и удлинят на 460 м, до 2770 м. В целом работы продлятся 2 года, в 2023-м и 2024-м. Об этом рассказал глава совета директоров аэропорта Денис Костржевский профильному изданию Avianews.

"На 2023 год запланирована реконструкция аэродрома без закрытия аэропорта на прием рейсов", – сказал Костржевский. По его словам, в этот период будут проводиться работы на рулежных дорожках.

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В Жулянах базируется лоукостер Wizz Air. На время ремонта ему придется перенести все рейсы в аэропорт "Борисполь". При этом глава авиакомпании Роберт Кери уже пообещал "Киеву", что перевозчик вернет базу в Жуляны после реконструкции.

Именно сотрудничество Жулян с Wizz Air стало одной из причин, по которой аэропорту придется провести реконструкцию. Сейчас аэропорт не способен принимать дальнемагистральные самолеты Airbus A321.

Wizz Air использует эту модель для полетов между Киевом и Абу-Даби (ОАЭ). Эти рейсы и сейчас совершаются не из Жулян, а из "Борисполя".

Как сообщал OBOZREVATEL, авиакомпания Wizz Air планирует в 2021-2022 годах запустить 26 новых рейсов из Украины:

12 из Киева;

9 из Львова;

3 из Одессы;

2 из Харькова.

Новые маршруты свяжут Украину с Испанией, Францией, Бельгией и Нидерландами. Такое решение в авиакомпании приняли после того, как Украина и ЕС подписали соглашение об "открытом небе".