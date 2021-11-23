ДТЭК ВИЭ призвал АМКУ расследовать незаконные действия ГарПока из-за невыплат по 'зеленому' кредиту ЕС

ДТЭК ВИЭ обратился в Антимонопольный комитет с заявлением о нарушении ГП "Гарантированный покупатель" законодательства о защите экономической конкуренции, злоупотреблением монопольным положением и рыночной властью.

Об этом говорится в заявлении компании ДТЭК ВИЭ обнародованном во вторник.

"ГП "Гарантированный покупатель" совершил несовместимые с принципами честной конкуренции действия. От действий ГП "Гарантированный покупатель" ДТЭК ВИЭ причинён ущерб в особо крупных размерах и подобные действия исказили конкуренцию на рынке электрической энергии", — отмечают в компании.

Основанием для обращения в АМКУ послужила не выплата со стороны ГарПока ДТЭК ВИЭ задолженности за электрическую энергии. ГарПок в ноябре 2021 года погасил задолженность перед всеми иными производителями электроэнергии из альтернативных источников энергии, кроме ДТЭК ВИЭ.

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"Очевидные признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, а также законодательства в сфере электроэнергетике", — указали в ДТЭК ВИЭ.

Таким образом, по заявлению компании, ГарПок путём неоплаты ДТЭК ВИЭ задолженности за электрическую энергию совершил прямое нарушение закона.

"ДТЭК ВИЭ рассчитывает на эффективные и профессиональные действия АМКУ в расследовании действий ГП "Гарантированный покупатель" по фактической дискриминации ДТЭК ВИЭ в сравнении с иными производителями электроэнергии из альтернативных источников энергии. ДТЭК ВИЭ ожидает скорого реагирования органов Антимонопольного комитета Украины в отношении ГП "Гарантированный покупатель", — отметили в компании.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций. Мировые рынки отреагировали падением котировок украинских ценных бумаг и повышением риска дефолта страны на 20%.