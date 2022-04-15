ДТЭК передал 69 тонн угля для эвакуационных поездов "Укрзалізниці"

Угледобывающие предприятия ДТЭК Энерго передали очередную партию топлива для "Укрзалізниці" 69 тонн угля, сообщили в компании.

"Это топливо необходимо для бытовых нужд поездов, ежедневно эвакуирующих украинцев из опасных регионов", - сообщили в ДТЭК.

Это уже пятая партия угля для железнодорожников.

Всего предприятия ДТЭК Энерго передали "Укрзалізниці" для этих нужд 345 тонн.

Еще около 100 тонн компания предоставила для нужд общин и социальных объектов.

Напомним, с февраля компания ДТЭК Рината Ахметова начала бесплатно снабжать электроэнергией военные и медицинские учреждения в трех регионах.

Всего компания обеспечила объекты критической инфраструктуры бесплатно электроэнергию на сумму более 70 млн. грн.