ДТЭК обратился в комиссию ВР из-за махинаций Кабмина с 'зелеными' облигациями

Компания ДТЭК ВИЭ просит временную специальную комиссию Верховной Рады по защите прав инвесторов и правительственный офис Ukraine Invest о защите компании от дискриминации при выплате задолженности производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Об этом говорится в письмах генерального директора компании ДТЭК ВИЭ исполнительному директору Ukraine Invest Сергею Цивкачу и к главе комиссии Рады по вопросам защиты прав инвесторов Галине Янченко.

"Мы обращаемся к вам с просьбой поспособствовать защите нашей компании от предвзятого отношения со стороны уполномоченных лиц и предоставлении обоснования оснований отсутствия осуществления выплат задолженности перед компанией, а также просим обратиться к премьер-министру, директору ГП "Гарантированный покупатель", председателю правления Ощадбанка для предоставления обоснованных разъяснений касательно причины отсутствия выплаты в адрес компании ДТЭК ВИЭ вопреки нормам законодательства", - говорится в письме.

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В ДТЭК ВИЭ считают, что уполномоченные лица, которые поспособствовали остановке расчетов с компанией нарушили базовые принципы функционирования рынка электроэнергии, согласно которым, все решения субъектов властных полномочий должны приниматься беспристрастно и непредвзято.

Напомним, 13 ноября правительство через Ощадбанк заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Мировые рынки отреагировали падением котировок украинских ценных бумаг и повышением риска дефолта страны на 20%.