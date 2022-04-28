ДТЭК не стал отказываться от инвестиций в Украине из-за войны, – Тимченко

Несмотря на вызванную войной сложную экономическую ситуацию в Украине, группа ДТЭК не отказалась от ранее запланированных инвестиционных проектов.

Об этом сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью Экономической Правде.

"Я бы не говорил об отказе от инвестиций. Нам важно законсервировать строительство таким образом, чтобы мы могли его восстановить после завершения войны", - сообщил глава ДТЭК.

Тимченко отметил, что в условиях войны Группа ДТЭК перестроила систему внутреннего управления компанией.

"На брифинге в ноябре я говорил о том, что в группе происходят изменения, у нас все было направлено на децентрализацию: каждый из производственных холдингов выстраивал самодостаточную компанию… Сегодня, конечно же, все это развернулось в обратную сторону. У нас жесткая вертикаль управления, введен очень высокий уровень централизации, как в принятии финансовых решений, так и в производственных решениях. В кризисном управлении необходимы быстрые, часто непопулярные решения", - сообщил генеральный директор ДТЭК.

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Он добавил, что компания продолжает обслуживать внешний долг и имеет определенный запас прочности для этого.

"Мы продолжаем обслуживать долг, у нас не было дефолта. По договоренности с нашими кредиторами были отложены или заморожены финансовые средства для продолжения обслуживания долга от 6 до 9 месяцев. Поэтому здесь у нас есть определенный запас прочности", - подчеркнул генеральный директор ДТЭК.