ДТЭК начал вырабатывать электроэнергию из метана

На шахте "Степная" (ШУ Першотравенское) ДТЭК запустил "пилот" по утилизации метана. Опасный газ, который выделяется в горных выработках при добыче угля, теперь преобразуется в электричество и тепло на специальной когенерационной установке. Таким образом, предприятие сокращает выбросы парниковых газов и снижает нагрузку на окружающую среду региона.

Проект реализован совместно с компанией Recycling Solutions, которая занимается стратегическим управлением отходами и побочными продуктами производства.

Как говорится в сообщении пресс-службы компании ДТЭК Энерго, на сегодняшний день это один их немногих действующих в Украине проектов в альтернативной энергетике по когенерации на основе промышленных газов. Он обеспечивает 1,56 МВт номинальной мощности электроэнергии. Этого достаточно, чтобы обеспечить потребность шахты "Степная" для энергоснабжения зданий, оборудования и освещения прилегающей территории.

"ДТЭК активно внедряет технологии, помогающие снизить негативное влияние промышленного производства на экологическое состояние регионов, где работают наши предприятия. Для нас проект по производству электро- и тепловой энергии из промышленных газов, таких как шахтный метан, вместо угля – это прежде всего сокращение выбросов парниковых газов и шаг в сторону декарбонизации. Постепенное сокращение использования угля и снижение образования отходов полностью отвечает целям ESG стратегии, которая компания приняла к исполнению в 2019 году", - отметил Ильдар Салеев, генеральный директор ДТЭК Энерго.

В планах ДТЭК внедрить аналогичные проекты еще на двух шахтах ДТЭК Павлоградуголь, чтобы в два раза снизить объем выбросов. Это позволит в ближайшие два года снизить парниковые выбросы при производстве угля в целом по стране примерно на 3%.