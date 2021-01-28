ДТЭК начал вырабатывать электроэнергию из метана

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Экономика
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ДТЭК начал вырабатывать электроэнергию из метана

На шахте "Степная" (ШУ Першотравенское) ДТЭК запустил "пилот" по утилизации метана. Опасный газ, который выделяется в горных выработках при добыче угля, теперь преобразуется в электричество и тепло на специальной когенерационной установке. Таким образом, предприятие сокращает выбросы парниковых газов и снижает нагрузку на окружающую среду региона.

Проект реализован совместно с компанией Recycling Solutions, которая занимается стратегическим управлением отходами и побочными продуктами производства.

Как говорится в сообщении пресс-службы компании ДТЭК Энерго, на сегодняшний день это один их немногих действующих в Украине проектов в альтернативной энергетике по когенерации на основе промышленных газов. Он обеспечивает 1,56 МВт номинальной мощности электроэнергии. Этого достаточно, чтобы обеспечить потребность шахты "Степная" для энергоснабжения зданий, оборудования и освещения прилегающей территории.

ДТЭК начал вырабатывать электроэнергию из метана

"ДТЭК активно внедряет технологии, помогающие снизить негативное влияние промышленного производства на экологическое состояние регионов, где работают наши предприятия. Для нас проект по производству электро- и тепловой энергии из промышленных газов, таких как шахтный метан, вместо угля – это прежде всего сокращение выбросов парниковых газов и шаг в сторону декарбонизации. Постепенное сокращение использования угля и снижение образования отходов полностью отвечает целям ESG стратегии, которая компания приняла к исполнению в 2019 году", - отметил Ильдар Салеев, генеральный директор ДТЭК Энерго.

В планах ДТЭК внедрить аналогичные проекты еще на двух шахтах ДТЭК Павлоградуголь, чтобы в два раза снизить объем выбросов. Это позволит в ближайшие два года снизить парниковые выбросы при производстве угля в целом по стране примерно на 3%.

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