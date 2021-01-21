'Донбассэнерго' перенаправит свой уголь для спасения государственной 'Центрэнерго'

Энергогенерирующая компания "Донбассэнерго" отказалась от законтрактованных объемов поставок угля в пользу государственной "Центрэнерго".

Об этом говорится в сообщении "Донбассэнерго".

"В связи с ремонтом 7-го энергоблока Славянской ТЭС, который продлится до 65 дней, отказалось от законтрактованных объемов поставок угля отечественной марки "Г" в пользу государственной энергокомпании "Центрэнерго", - сообщила компания "Донбассэнерго".

20 января, с шахты 1-3 "Новогродовская" были отгружены первые вагоны угля для "Центрэнерго".

"Всего до конца января запланирована отправка до 25 тыс. тонн угля марки "Г" для компании "Центрэнерго". В настоящее время "Донбассэнерго" ведет переговоры с государственной энергокомпанией относительно поставок угля марки "А", - сообщили в "Донбассэнерго".

Напомним, 15 января ТЭС государственной "Центрэнерго" остались без угля, из-за чего НЭК "Укрэнерго" предупредила о дефиците мощности в энергосистеме и риске отключений.

В "Центрэнерго" причиной отсутствия угля на складах ее ТЭС назвали просчеты Минэнерго при планировании прогнозного баланса производства электроэнергии.