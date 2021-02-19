Доллар в Украине подешевел: сколько стоит валюта

Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару в пятницу, 19 февраля, на отметке 27,84 грн/$. За сутки американская валюта подешевела на 6 копеек.

Курс гривни по отношению к евро регулятор зафиксировал на уровне 33,64 грн/€. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Доллар:

Покупка – 27,75 грн/$;

Продажа – 27,95 грн/$.

Евро:

Покупка – 33,40 грн/€;

Продажа – 33,79 грн/€.

2021 год – 28,12 грн/доллар;

2022 год – 27,96 грн/доллар;

2023 год – 28,10 грн/доллар;

2024 год – 28,10 грн/доллар;

2025 год – 28,10 грн/доллар.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине после января, когда доллар плавно дорожал и достиг 28,2 грн/$, курс развернется на 180 градусов. До середины февраля валюта может приблизиться к отметке 27,8 грн/$.