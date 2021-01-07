Доллар в Украине подешевел: сколько стоит валюта на Рождество

Национальный банк Украины в четверг, 7 января, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 28,40 грн/$.

За сутки американская валюта подешевела на 3 копейки. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс гривни по отношению к евро регулятор зафиксировал на уровне 34,84 грн/€. Таким образом, европейская валюта подешевела на 9 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Доллар:

Покупка – 28,20 грн/$;

Продажа – 28,45 грн/$.

Евро:

Покупка – 34,40 грн/€;

Продажа – 34,95 грн/€.

2021 год – 28,12 грн/доллар;

2022 год – 27,96 грн/доллар;

2023 год – 28,10 грн/доллар;

2024 год – 28,10 грн/доллар;

2025 год – 28,10 грн/доллар.

Как сообщал OBOZREVATEL, мнения аналитиков о том, как и почему изменится стоимость валюты, расходятся. В среднем же эксперты прогнозируют курс от 28,2 до 28,5 грн/$.