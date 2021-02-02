Доллар и евро в Украине заметно подешевели: опубликован курс валют

Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару во вторник, 2 февраля, на отметке 28,06 грн/$. За сутки американская валюта подешевела на 7 копеек.

Курс гривни по отношению к евро регулятор зафиксировал на уровне 33,90 грн/€. Таким образом, европейская валюта подешевела на 25 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Доллар:

Покупка – 27,95 грн/$;

Продажа – 28,15 грн/$.

Евро:

Покупка – 33,66 грн/€;

Продажа – 34,05 грн/€.

2021 год – 28,12 грн/доллар;

2022 год – 27,96 грн/доллар;

2023 год – 28,10 грн/доллар;

2024 год – 28,10 грн/доллар;

2025 год – 28,10 грн/доллар.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине до 7 февраля 2021-го курс доллара имеет шансы как на укрепление до психологически важной отметки в 28 грн/$, так и на дальнейший рост до 28,3 грн/$. Одним из главных факторов остается сотрудничество с МВФ, которое все еще под вопросом.