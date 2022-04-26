Для войны с Украиной Путин потратил на армию почти 2 триллиона гривен – Bild

Вторжение России в Украину, которое продолжается с 24 февраля, сильно бьет не только по военному потенциалу страны, но и по экономике в целом. Так, в 2021 году РФ в целом потратила на оборону страны 61,3 миллиарда евро – эквивалент 1,96 трлн грн.

Война обходится президенту России Владимиру Путину очень дорого. Возможно, в 2022 году придется еще увеличить бюджетные траты на армию. Об этом говорится в последнем отчете Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), сообщает немецкое издание Bild.

Расходы страны-агрессора на оборону в 2021 году стали пятыми по величине в мире. Увеличивать расходы на армию каждый год позволяют высокие доходы от экспорта нефти и газа. При высоких ценах на энергоносители и сохранении экспортного потенциала Россия сможет сохранить траты на оборону, как минимум, на том же уровне.

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Что касается Украины, то ее военные расходы с 2014 года в целом возросли на 72%. Однако в 2021 году они сократились на 8% – до 5,6 млрд евро (180 млрд грн). Это почти в 11 раз меньше, чем расходы России.

Больше всех в мире на оборону потратили США — 793,8 млрд долларов (почти 24 триллиона грн). На втором месте Китай – 272,8 миллиарда долларов (почти 8,25 трлн грн). На третьем – Германия, с 51,8 млрд евро (1,67 трлн грн).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, страны-члены Евросоюза продавали оружие России с 2015 года, невзирая на эмбарго. Поставки на территорию страны-террориста продолжались как минимум до 2020-го. Десять государств из ЕС экспортировали военной техники на сумму 346 млн евро. Самым большим поставщиком является Франция.