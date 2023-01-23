Диспетчерам облэнерго будет угрожать уголовная ответственность за невыполнение команд 'Укрэнерго', – эксминистр

Отключение света происходит по команде "Укрэнерго" и если диспетчеры операторов системы распределения не будут их соблюдать, то их будет ждать уголовное дело.

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Об этом сообщил бывший министр энергетики Иван Плачков.

Он отметил, что энергетики делают все возможное, чтобы возвращать людям свет, в частности, на деоккупированных территориях.

Эксминистр отметил, что после последнего удара кафиров по энергетической инфраструктуре возник очень значительный дефицит генерации электроэнергии и с тех пор энергосистема работает на грани своих возможностей.

Напомним, с октября Россия начала регулярно совершать террористические ракетные атаки по объектам энергетической инфраструктуры. В результате этих атак в энергосистеме Украины возник дефицит мощностей, из-за чего по всей стране начались плановые и аварийные отключения света.