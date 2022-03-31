Некоторые страны устали от антироссийских санкций, но это не Польша, – Кулеба

Глава министерства иностранных дел Украины считает, что некоторые страны уже устали от антироссийских санкций. С такими государствами идет активный диалог, чтобы убедить их в том, что пока в Украине идет война санкции против РФ необходимы.

Об этом политик сказал в интервью польскому каналу TVN24 31 марта, во время своего визита в Варшаву. При этом Кулеба отметил, что Польша – не является одной из таких стран.

"Честно говоря, я чувствую некоторую усталость от санкций в некоторых европейских странах, Польша к ним не относится. Польша находится в авангарде усиливающегося экономического давления на Россию. Но я вижу эту усталость, вижу желание избежать дальнейших, дополнительных, системных санкций, которые действительно могут ударить по российской экономике", – сказал он.

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Кулеба добавил, что диалог с "уставшими" странами продолжается. Он отметил, что каждый день, когда европейские страны покупают у России газ, нефть и уголь, они де-факто инвестируют в российскую военную технику.

"Мы работаем с этими странами, чтобы преодолеть эту усталость, объяснить им, что мы, украинцы, благодарны за все, что было сделано в плане санкций, но пока идет война, нужно сделать еще больше. У нас есть очень хороший партнер здесь, в Польше, чтобы двигаться в сторону полного разрыва с нефтью и газом. Некоторые страны не готовы отойти от них полностью, например Германия, но мы видим некоторые шаги по постепенному отходу от них", – подытожил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал бойкотировать немецкого производителя шоколада Ritter Sport. Эта компания отказалась уходить из России и продолжает платить налоги стране-агрессору.

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