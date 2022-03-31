Кулеба призвал бойкотировать крупного производителя шоколада: платят налоги России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал бойкотировать немецкого производителя шоколада Ritter Sport. Эта компания отказалась уходить из России и продолжает платить налоги стране-агрессору.

"Ritter Sport отказывается покинуть Россию, ссылаясь на возможные "серьезные последствия" для компании. Однако пребывание в России чревато худшими последствиями, такими как фатальный ущерб репутации. Хватит спонсировать военные преступления, Риттер Спорт. Сохраните имя и прибыль вашего бренда. #БойкотRitterSport", – написал Кулеба в своем микро-блоге в Twitter.

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Отметим, компания продает примерно 7% своей продукции в России. Они подсчитали, что потеря этого рынка будет стоить дороже, чем потеря репутации. Пострадали бы и производители какао-бобов, заявила Ritter Sport в комментарии. Ritter Sport – немецкая марка шоколада, которая продаётся во многих странах мира. Каждая плитка имеет форму квадрата и разделена на 16, реже на 4, 9 или 25 меньших по размеру квадратов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, финский производитель шоколада, хлебобулочных и кондитерских изделий Fazer хочет сменить юридическое наименование на ООО "Хлебный дом", чтобы продолжить работу на территории РФ. Причем после начала войны в Украине компания объявила о выходе из страны-агрессора.

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