Децентрализацию хотят свернуть: новый законопроект может вернуть Украину в 'эпоху Януковича'

Кабинет министров под руководством Дениса Шмыгаля подал в ВР законопроект №6002, который предусматривает серьезные (и даже пугающие) изменения в Бюджетном кодексе.

Если перевести с бюрократического языка на простой и понятный - правительство хочет свернуть децентрализацию в Украине. И вернуть отношения между центральными и местными властями в стране на уровень мрачной эпохи Януковича, а в некоторых моментах – даже хуже.

При этом децентрализация - это не абстракция, а новые дороги, отремонтированные школы и садики, объекты инфраструктуры в селах, громадах и городах: ощутимый результат для людей, который буквально можно увидеть и потрогать руками. Но правительство считает иначе.

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Громады оставят без средств на развитие?

Именно процесс децентрализации, стартовавшей в 2014-15 гг., дал местной власти, которая находится ближе всего к людям и к реальным проблемам, ресурсы и возможности для их решения.

Громады и города получили право оставлять себе часть налогов и сборов, которые раньше отдавали в центральную казну. Эти средства местное самоуправление могло использовать для развития сел, городков и городов на свое усмотрение.

Местные власти благодаря децентрализации избавились (хоть частично) от необходимости выпрашивать деньги у столичных чиновников, как было еще лет 10 назад. Впрочем, теперь топ-чиновники Кабмина хотят повернуть историю вспять, лишить громады значительной части ресурсов, а местные власти посадить на крючок контроля.

Начнем с того, что законопроект №6002 предлагает ликвидировать как факт "бюджет развития". Это - компонент местных бюджетов, средства, за счет которых местные власти ремонтируют и строят объекты инфраструктуры, ЖКХ, реализуют важные инвестиционные проекты, в целом - обеспечивают социально-экономическое развитие громады. Грубо говоря, это не "деньги на проедание" - зарплаты и т.п., а ресурс для решения местных проблем и проактивного развития.

К примеру, в 2021 г. бюджет развития Харькова составлял 3,9 млрд грн, Днепра - 1,87 млрд грн, Одессы - 1,765 млрд грн, Львова - 880 млн грн, Запорожья - 699 млн грн.

Это очень серьезные средства, которые давали местным властям возможность инвестировать в развитие своих территорий и решать масштабные проблемы.

Ликвидация "бюджета развития" лишит местное самоуправление и целого ряда дополнительных доходов - например, от размещения временно свободных средств. Усиливается и риск того, что центральная власть будет активно "спихивать" на местное финансирование дополнительные статьи затрат (медицины, соцзащиты, образования), как нередко происходит уже сейчас. К примеру, если зарплаты учителям финансируются за счет субвенции, то ремонты школ, оснащение учебных заведений и множество других вопросов решают местные власти - за свой счет.

Сельские школы останутся без автобусов, а классы - без компьютеров?

Кстати, новация от Кабмина напрямую ухудшает ситуацию для сферы образования. Так, в случае принятия законопроекта №6002 у местных бюджетов отнимут остаточные средства субвенции на сферу образования. Субвенция - обязательные деньги, которые государство перечисляет на места для выплаты зарплат учителям. Если по некоторым причинам у местного самоуправления к концу года оставались деньги такой субвенции, то их могли использовать для ремонтов школ, покупки оборудования - компьютеров, оргтехники и т.п. А сельские громады приобретали, к примеру, школьные автобусы, чтобы доставлять ребят на учебу и обратно.

К примеру, в Одессе к концу минувшего 2020 года остаток образовательной субвенции составлял 80 млн грн, в Кропивницком и Днепре - порядка 7,5 млн грн, во Львове - 4,9 млн грн. Суммы относительно небольшие, но давайте подумаем: сколько современных компьютерных классов могли закупить на эти деньги города и громады для школьников - нового поколения граждан, которым предстоит строить и развивать Украину будущего.

Теперь - не смогут. Правительство Шмыгаля хочет отобрать у самоуправления этот маленький, но важный резерв средств.

Еще одна негативная новация, которую предлагает Кабмин, – львиную долю (70%) средств от продажи земельных участков, находящихся в коммунальной собственности, местным властям предлагается отдавать в центр. Это лишает самоуправление на местах немалой части средств и полностью демотивирует города и громады эффективно распоряжаться коммунальной землей - находить, учитывать и продавать неиспользуемые участки. Зачем наводить порядок, если деньги отберет центральная власть?

Заберут даже то, что дали при Януковиче?

Еще одна неприятность для местных властей, заложенная в законопроекте №6002, – правительство хочет на свое усмотрение определять, как громады будут гасить "среднесрочные" займы. Это - отдельная история: в 2009-14 гг., когда правительство возглавляли Тимошенко, затем Азаров, а президентом был Янукович, из-за неправильного планирования, допущенного центральной властью, органы местного самоуправления лишились положенного им финансирования. И были вынуждены брать кредиты (!) у государства. Чтобы за счет заемных средств финансировать бюджетную сферу - здравоохранение, образование, социальную защиту и т.п. Грубо говоря, центральные власти отдали на места деньги не как положено, а особо изощренно – "почесав левой рукой правое ухо".

Впрочем, даже в эпоху Януковича власти признавали абсурдность ситуации, в которую центр завел регионы, и, разумеется, не требовали возвращать эти займы.

Однако теперь правительство Шмыгаля решило "исправить" этот недочет. Законопроект №6002 предполагает, что Кабмин получит полномочия решать, в каком порядке можно взыскать с местных властей эти самые "среднесрочные" кредиты. А значит, громады, которые при прошлой власти были вынуждены брать деньги, чтобы финансировать бюджетную сферу, при власти нынешней попадут на крепкий и острый крючок: одно "неловкое" движение, критика, возражения в адрес столичных чиновников - и правительство "подсечет" - потребует вернуть деньги, выданные при Януковиче. Аналитики предполагают, что при худшем сценарии местные бюджеты могут потерять 9 млрд грн - астрономическая сумма.

Отбирать и не давать

Напомним, центральная власть уже не раз пыталась отнять у местных бюджетов те или иные поступления. К примеру - целиком забирать в государственный бюджет акциз от продажи топлива. Одна из возможностей, которую дала громадам децентрализация - большая часть акцизных сборов от реализации топлива, табака и алкоголя как раз оставалась на местах. Эти средства крепко пополняли местные бюджеты.

Кроме того, центральная власть уже отменила выплату средств паевого участия в развитие инфраструктуры: этот платеж совершают, например, застройщики, которые возводят коммерческие или жилые здания в конкретном населенном пункте.

Наконец, "вишенка на торте" в законопроекте Кабмина Шмыгаля - правительство (вместе с ОГА) хочет получить возможность останавливать (!) решения про бюджеты, принятые местным самоуправлением. Фактически - центральная власть хочет на свое усмотрение блокировать жизнь громад - вплоть до окончания судебного рассмотрения. Которое может длиться многие месяцы и даже годы.

Эксперты подчеркивают: это негативная новация - не просто удар по средствам сел, ОТГ и городов, а прямое вмешательство центральной власти в самостоятельность местного самоуправления, которое предусмотрено Конституцией и законами Украины.

И, конечно, это еще один "крючок", с помощью которого центр сможет дергать и давить на местные власти. Инструмент для давления на нелояльных - в любой ситуации. Вспомним лишь, как правительство пыталось "ломать через колено" мэров крупных городов при введении карантина весной 2020 г.

"Не ищи соринки в глазу брата своего, когда бревна в своем не замечаешь", – хочется сказать Кабмину. И экспертам, и лидерам местного самоуправления очевидно, что законопроект №6002 как минимум требует крайне серьезной переработки. В нынешней редакции - это тотальное сворачивание децентрализации и прямой грабеж местного самоуправления - хуже, чем при Януковиче.

Народным депутатам категорически не рекомендуют поддерживать этот сырой, опасный и вредный проект закона. Более того, всем народным избранникам, в первую очередь - "слугам народа", избранным в мажоритарных округах, стоит хорошо подумать: как они смогут смотреть в глаза людям в своих округах, если вдруг проголосуют за откат децентрализации и грабеж местного самоуправления? Если, конечно, депутаты вообще рискнут появиться в своих громадах и городах после такого...