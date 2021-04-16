Депутаты экологического комитета ВР задекларировали 29 неэкологических авто

Депутаты комитета Верховной рады по вопросам экологической политики и недропользования задекларировали 29 автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, выбросы СО2 от которых в которых достигают 137 тонн в год.

Об этом сообщает телеграмм канал "Ломбард на Грушевского" со ссылкой на декларации НАЗК.

"Занимаются ли эти депутаты (члены комитета – прим.) О чистой окружающей среде Ответ нет. 137 тонн СО2 выбрасывают только их автомобили. Среди них почти половина дизель. Объем их двигателей конечно, не 1,2 и не 1,4 л", - сообщил канал.

По данным телеграмм-канала, только 1 из 30 задекларированных депутатами автомобилей имеет электрический двигатель. Это Nissan Leaf, который задекларировал нардеп Степан Ивахив как собственность своего сына.

"В то время как у самого нардепа Ивахива задекларированные автомобили Range, BMW 750, Rolls-Royce, Mercedes G500, Cayenne, Toyota FJ Cruiser", - говорится в сообщении.

Напомним, в состав экологического комитета ВР входят 17 народных депутатов. Возглавляет комитет нардеп от "Слуги народа" Олег Бондаренко, по информации СМИ, имеет бизнес-связи с владельцем нескольких угледобывающих и углеобогатительных предприятий Виталием Кропачевым.