Депутати екологічного комітету Ради задекларували 29 неекологічних авто

Депутати комітету Верховної ради з питань екологічної політики та надрокористування задекларували 29 автомобілів з бензиновими і дизельними двигунами, викиди СО2 від яких в яких сягають 137 тонн на рік.

Про це повідомляє телеграм-канал "Ломбард на Грушевського" з посиланням на декларації НАЗК.

"Чи переймаються ці депутати (члени комітету – прим.) про чисте довкілля? Відповідь ні. 137 тон СО2 викидають лише їх автомобілі. Серед них майже половина дизель. Обсяг їх двигунів звісно не 1,2 і не 1,4 л", - повідомив канал.

За даними телеграм-каналу, лише 1 з 30 задекларованих депутатами автомобілей має електричний двигун. Це Nissan Leaf, який задекларував нардеп Степан Івахів як власність свого сина.

"В той час як у самого нардепа Івахіва задекларовані автомобілі Range, BMW 750, Rolls-Royce, Mercedes G500, Cayenne, Toyota FJ Cruiser", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, до складу екологічного комітету ВР входять 17 народних депутатів. Очолює комітет нардеп від "Слуги Народу" Олег Бондаренко, який за інформацією ЗМІ, має бізнес-зв’язки з власником декількох вуглевидобувних і вуглезбагачувальних підприємств Віталієм Кропачовим.