Дефицит угля на госТЭС возник из-за искусственно заниженных цен на электроэнергию этим летом – Кучеренко

Дефицит угля возник из-за искусственно заниженных цен на электроэнергию весной-летом 2021 года, из-за чего генерирующие компании не имели возможности создать запасы для прохождения зимы.

Об этом заявил народный депутат, первый заместитель главы комитета парламента по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.

"У нас просто банально не хватает своей генерации. Вернее, станции есть, но тепловые станции не загружены углем, они не смогли закупить этого угля. Не смогли закупить, потому что у них нет на это денег, потому что им искусственно сдерживала тариф Нацкомиссия по регулированию энергетики", — сообщил нардеп в эфире телеканала "Украина24".

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Нардеп призвал власть решить ситуацию с простоем государственных ТЭС и не допустить отключений потребителей.

"Это (поставки из Беларуси – прим.) плохо политически, но надо спасать население и надо спасать наше производство. Потому что если сейчас начнутся перебои с электроэнергией, графики подачи электроэнергии, веерные отключения, то убытки вообще будут катастрофические. В том числе и население будет оставаться без света", – добавил нардеп.

Напомним, 2 ноября "Укрэнерго" признало невозможность балансировать энергосистему без помощи из Беларуси.

"Укрэнерго" запросила аварийную помощь из Беларуси. Причиной стала почти полная остановка государственных ТЭС, снижение производства возобновляемыми источниками энергии и дефицит мощности частных ТЭС.