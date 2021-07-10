Давление на 'зеленую' энергетику отдаляет Украину от цивилизованного мира, – Гриб

Введение акцизного сбора на "зеленую" энергетику, что предусмотрено налоговым законопроектом №5600, отдаляет Украину от цивилизованного мира, который стимулирует развитие возобновляемой энергетики через стратегическую важность для государства.

Об этом заявила народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб.

"Нам необходимо сегодня все делать для того, чтобы "зеленая" энергетика также была более дешевой. Но как она будет более дешевой, если мы вводим дополнительный налог? Это непонятно. Сегодня нам необходимо думать о новых технологиях также накопители энергии. Но это же нужны деньги. Кто будет вкладывать сегодня деньги в нашу страну, когда мы постоянно меняем правила игры", - рассказала Гриб.

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Она подчеркнула: инвесторы бегут из Украины из-за непрогнозируемой налоговой политики власти, и это негативно скажется на экономике в целом, а не только на развитии "зеленой" энергетики.

"Мы услышали сегодня заявления наших европейских партнеров – и корпорация NEFCO и другие, они практически нас уже не видят на карте мира как страну, в которую можно инвестировать, сокращают все инвестиции", - сказала Гриб.

По ее мнению, с законопроекту 5600 необходимо исключить норму о введении акциза на "зеленый" ток, как и другие нормы, усложняющие работу бизнеса.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля настоящее законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.

5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на "зеленую" электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

В конце июня ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Нидерландская финансовая компания развития, Институт финансирования развития, а также Секретариат Энергетического сообщества написали письмо в адрес председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Они подчеркнули, что вероятное внедрение акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой, и поэтому эта норма должна быть пересмотрена.

По данным СМИ, из-за кризиса в энергетике пострадали как минимум 4 иностранные компании Scatec (Норвегия), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).