'Датагруп' подписала соглашение о приобретении 100% группы компаний Volia

"Датагруп", являющаяся одним из ведущих провайдеров волоконно-оптической инфраструктуры и цифровых услуг в Украине, объявила сегодня, что завершила подписание соглашения о приобретении компании Volia – ведущего украинского провайдера услуг платного телевидения и кабельного скоростного интернет-доступа. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) поддержал соглашение, предоставив компании финансирование в размере $65 млн, что является крупнейшим кредитом ЕБРР в украинском секторе телекоммуникаций, медиа и технологий. 96 % акций "Датагруп" принадлежат фонду под управлением Horizon Capital (наряду с генеральным директором, который владеет остальной частью акций).

"Это исторический момент для обеих компаний, а также для всего украинского телекоммуникационного сектора, – подчеркнул Михаил Шелемба, генеральный директор "Датагруп". – Объединение "Датагруп" и Volia создаст нового национального лидера на украинском рынке фиксированной связи в ключевых клиентских сегментах – B2C, B2B и в сегменте оптовых продаж. Объединенная сеть будет охватывать более 4 миллионов украинских домохозяйств в 50 крупнейших городах страны, а оптоволоконная инфраструктура протяженностью более 30 000 км станет одной из крупнейших в стране. Благодаря интеграции абонентских баз, оптимизации затрат и бизнес-процессов, а также масштабной модернизации сети мы ожидаем ускорения развития объединенной компании в два раза в течение ближайших пяти лет. Кроме укрепления наших лидерских позиций во всех клиентских сегментах, новая организация сосредоточится на предоставлении своим клиентам дополнительных услуг: облачных продуктов и сервисов по кибербезопасности для клиентов B2B, а также решений IoT и OTT для розничных клиентов. Недавно "Датагруп" в партнерстве с Cisco начала реализацию полномасштабного проекта модернизации своей сети, что позволит увеличивать ее пропускную способность более чем в 10 раз с возможностью масштабирования до 20 раз. Через год наша сеть станет одной из самых современных, гибких и масштабируемых телекоммуникационных сетей в стране. Эти инициативы наряду со значительным операционным взаимодействием и финансовой поддержкой со стороны ЕБРР и Horizon Capital действительно делают нас национальным лидером, прокладывая путь для дальнейшей консолидации очень фрагментированного фиксированного рынка телекоммуникаций, на котором работают около 6000 зарегистрированных интернет-провайдеров".

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Михаил добавил: "Мы намерены продолжить развивать и предоставлять всем нашим розничным абонентам развлекательный контент мирового уровня на стримингових платформах. Сегодня OTT-платформа Volia – это более 180 телеканалов вместе с пятью собственными киноканалами Cine+, показывающими фильмы с самым высоким рейтингом. Мы гордимся нашими партнерскими отношениями и сотрудничеством с крупнейшими международными и украинскими производителями и собственниками контента, такими как студии Disney, Universal, Film.ua, Paramount. Мы будем продолжать расширять нашу видеотеку, которая сейчас насчитывает более 13 000 фильмов, сериалов и шоу, и доступна для просмотра на нашей стриминговой платформе, а также на самых популярных устройствах: Smart TV, мобильных девайсах, компьютерах и медиабоксах".

Пьер Данон, председатель Наблюдательного совета объединенной группы "Датагруп" и Volia, добавил: "Я очень рад принять участие в этом знаковом соглашении по объединению двух крупных компаний – "Датагруп" и Volia – в единого игрока национального масштаба. В объединенной компании будут работать более 4000 сотрудников, которые будут обслуживать более миллиона клиентов. Я уверен, что благодаря синергии и амбициям обеих команд мы создадим еще более привлекательное ценностное предложение для наших клиентов и получим высокую прибыль для акционеров".

Основатель и главный исполнительный директор Horizon Capital Елена Кошарна отметила: "Мы в Horizon Capital гордимся тем, что в течение многих лет были сосредоточены на создании стоимости в "Датагруп", кульминацией чего является это соглашение, которое изменило правила игры и привело к появлению знакового национального лидера на украинском рынке фиксированной связи. Это приобретение и значительные капиталовложения, осуществленные "Датагруп", происходят в то время, когда цифровизация является главным приоритетом для Украины. Со слиянием "Датагруп" и Volia объединенная группа будет играть еще более важную роль в предоставлении новых цифровых услуг более 40 миллионам украинцев. Мы действительно верим, что Украина предлагает привлекательные долгосрочные инвестиционные возможности, и надеемся, что слияние "Датагруп" – Volia откроет путь для дальнейших инвестиций в инфраструктуру страны".

Советники

CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang выступила юридическим советником "Датагруп" и Horizon Capital. Dragon Capital выступила финансовым советником "Датагруп". Sayenko Kharenko выступила юридическим советником Volia и ее акционеров. Rothschild & Co. выступила финансовым советником Volia. Sayenko Kharenko и Asters выступили юридическими советниками по вопросам, связанным с получением разрешений регуляторных органов.