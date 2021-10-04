В Украине крупная АЭС собралась производить криптовалюту: что известно

Украинская компания Hotmine и Южно-Украинская АЭС, обособленное подразделение Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", заявили о намерении создать цифровую энерго-станцию с выходной генерирующей мощностью 100 МВт. Проектируемый объект, как заявил его инициатор и основатель Hotmine Олесь Слободенюк, будет трансформировать произведенную сферх нормы энергию АЭС в цифровую (криптовалюту).

"Стратегия реализации проекта предусматривает строительство пилотной цифровой энергетической станции (ЦЭС) мощностью 1 МВт с последующим ее наращиванием до 100 МВт. ЦЭС будет представлять собой несколько морских контейнеров, в которых разместят цифровые трансформаторы", – цитирует Слободенюка Interfax.

Техническое видение и концепция проекта будущей крипто-энергостанции были представлены представителям СМИ и экспертному сообществу 28 сентября поточного года в Южноукраинске – городе саттелите АЭС, Николаевская область. Основатель Hotmine и ведущий менеджер проекта ознакомил участников мероприятия с дизайн-макетом крипто-энерго станции с начальной выходной мощностью 0,5 кВт.

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"Это демонстрационная модель мощностью 0,5 кВт, которая трансформирует электроэнергию в виртуальные активы. Через цифровой трансформатор мы пропускаем определенный объем электроэнергии и получаем на выходе биткойн или другие виртуальные активы",– пояснил технологический алгоритм работы ЦЭС Олесь Слободенюк.

Будущая крипто-цифровая энергостанция как совместный проект Южно-Украинской АЭС и Hotmine будет децентрализированной по своей экономической природе. Любые физические либо же юридические лица, как пояснил ведущий менеджер создающейся крипто-энергостанции, смогут вкладывать средства в продвижение проекта и свободно переуступать свои доли в предприятии.

"Возможность стать инвесторами предоставляется всем гражданам Украины. Мы бы хотели, чтобы на 1 МВт мощности станции было около 1000 представителей общины, проживающей в 30-километровой зоне Южно–Украинской АЭС. Это будет первая децентрализованная цифровая энергетическая станция",– заявил ведущий менеджер проекта.

По озвученным Олесем Слободенюком калькуляциям, показатель прибыльности ЦЕС будет варьироваться в диапазоне 20-30%. При этом первичная инвестиция одного человека будет составлять $800 – 1200 с длительностью сотрудничества немногим более трех лет.

Этот проект по своему техническому наполнению в некоторых компонентах сходен с проектом, который реализуется правительством Сальвадора. 29 сентября Президент Сальвадора Найиб Букеле, как писал Obozrevatel, поделился твиттом, который показывает запуск нескольких машин для майнинга биткойнов с использованием энергии от геотермальной электростанции. В свете данного события JP Morgan и МВФ утверждают, что, хотя и есть определенные аргументы, что биткойн хорошее средство сбережения, его полезность в качестве платежного механизма ограничена.

Как ранее писал OBOZREVATEL, глава совета директоров Guggenheim Investments Скотт Майнерд заявил, что курс биткойна может упасть до $10–15 тыс. Он отметил, что криптовалюта может продолжить свое падение уже в ближайшие месяцы. В тоже время по данным Cryptocurrency exchange WhiteBIT цена биткойн по состоянию на 4 октября поточного года составляет $47, 733.