Всемирно известного миллиардера назвали главным врагом биткоина

Один из самых известных инвесторов в истории, миллиардер Уоррен Баффет является главным врагом криптовалют. Именно глава конгломерата Berkshire Hathaway сильнее остальных противится внедрению биткоина и других виртуальных активов.

Об этом заявил основатель платежной системы PayPal и глава инвестиционной компании Thiel Capital, миллиардер Питер Тиль на конференции Miami Bitcoin 2022. Мероприятие проходило в американском штате Флорида.

"Враг номер один – это дедушка-социопат из Омахи", – сказал он, намекая на Баффета. Штаб-квартира его компании Berkshire Hathaway расположена в городе Омаха.

Наряду с этим, многие крупнейшие компании, в числе которых американский финансовый конгламерат Morgan Stanley, продолжают инвестировать в биткоин, который, по данным крупнейшей биржи криптовалют Европы WhiteBIT, по состоянию на 8 апреля колеблется в пределах $43,3 тыс. за монету. Кроме того, активно развивается направление биткоин-фондов ETF, что, по мнению аналитиков биржи, является свидетельством коинтеграции традиционных финансов с миром виртуальных активов.

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Как известно, именно Уоррен Баффет ранее заявлял, что криптовалюта "хуже крысиного яда". При этом корпорация Berkshire Hathaway распродала принадлежавшие ей акции Visa и Mastercard, потратив $1 млрд на акции банка Nubank, который специализируется именно на операциях с криптовалютами.

Также к главным противникам криптовалют Тиль отнес директора банка JPMorgan Chase Джейми Даймона и главу инвесткомпании BlackRock Лоренса Финка. Например, первый в 2021 году назвал биткоин "золотом для наивных".

"Биткойн – самый честный, самый эффективный рынок в мире. Он говорит нам, что центральные банки провалились, что мы подошли к концу режима бумажных денег", – отметил Тиль, разорвав перед собравшимися несколько 100-долларовых куплюр.

Миллиардер обвинил в медленном внедрении биткоина и других криптовалют банки и председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэла. Тиль считает, что и Пауэлл, и главы других центральных банков должны быть благодарны биткоину и использовать возможности, которые предоставляет криптовалюта.

"Питер Тиль сделал в Майами четкое заявление: финансовая геронтократия объявила войну биткоину как революционному молодежному движению по уважительной причине. Таким образом, пришло время революционной молодежи понять своих врагов и открыть ответный огонь", – заявил управляющий директор Thiel Capital Эрик Вайнштейн.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, директор инвестиционной компании Galaxy Digital Holdings и миллиардер Майк Новограц предрек изменение финансового мира из-за войны в Украине. По его словам, вторжение российских войск и его последствия подстегнут людей переходить на криптовалюты и национальные валюты.