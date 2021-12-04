В Украине открылась школа Cryptology, где обучают трейдингу, инвестированию и альтернативным видам заработка

В этом году в Украине стартовала новая школа инвестирования в криптовалюты, трейдинга и повышения финансовой грамотности Cryptology (Криптолоджи). Школа еще не функционирует и года, а уже отзывы, благодарности и успехи ее студентов распространяются в сети со скоростью света и вдохновляют и новобранцев, и команду на развитие и новые свершения.

Cryptology Key это не просто школа, это уже, можно сказать, целая экосистема в криптомире. Вообще школа появилась как благотворительная и полезная инициатива создателей инстаграм паблика GRUPPIROVKA. Начиналась Cryptology School просто как бесплатный курс для детей и подростков Киева, где их бесплатно обучали навыкам финансового планирования, психологии денежного мышления и основами трейдинга. Детский курс прошел не просто хорошо, а замечательно. И именно тогда GRUPPIROVKA стала собирать крутую команду, чтобы и взрастить свой Криптолоджи курс в настоящую школу. Двенадцать профессионалов в сфере трейдинга, криптовалютных рынков, инвестирования в долгий срок и аналитики разработали четыре программы обучения, которые подойдут абсолютно каждому. И новичок, и специалист практик, и даже уже акула рынка - каждый найдет для себя чему поучиться в Cryptology School.

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Криптолоджи это не только курсы, это не просто так названо целой экосистемой в мире трейдинга и инвестирования криптовалют. Очень большое количество важной и полезной информации участники проекта дают в абсолютно открытом доступе и она доступна каждому желающему.

Начнем с того, что существует и активно развивается телеграмм канал Cryptology, на сегодняшний день на нем около девятнадцати тысяч подписчиков. На канале в открытом доступе публикуются новости и актуальные события не только школы, а и криптовалютного мира. Много полезной информации о трейдинге, графикам, советы о монетах, их актуальная цена и прогнозы, и многое многое другое. Также активной жизнью живет и открытый ютуб канал проекта. Каждый день на нем выходят обзоры рынка с анализом и комментариями, пояснениями и советами от трейдеров команды, если регулярно смотреть их и следить за обновлениями каналов - можно уже и там научиться немалому.

Помимо трейдинга и инвестирования Cryptology School занимается еще и обучением альтернативным видам заработка. В проекте есть действующая сетка закрытых телеграмм каналов Pro Invest, там команда ищет, анализирует и разбирает интересные NFT проекты, пошагово рассказывает, как в них зарегистрироваться, как действовать и как заработать. Сфера NFT стремительно развивается и каждый невзаимозаменяемый токен можно не только иногда просто получить, играя в любимые игры, а и купить и перепродать, зарабатывая на разнице. Или просто оставить в своей портфеле как инвестицию. Этому всему подробно учат на Pro Invest.

Если вы интересуетесь криптовалютами, хотели бы в корне изменить свое направление деятельности, освоить новую профессию трейдеры и в разы улучшить финансовое положение - тогда не затягивайте и скорее идите в Cryptology (Криптолоджи) - первую украинскую профессиональную школу финансовой грамотности, трейдинга и инвестирования в криптовалюты.