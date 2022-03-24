В Тихом океане появился биткоин-остров: мест в 'криптоутопии' уже нет

В Тихом океане появится “биткоин-остров", на котором смогут поселиться криптовалютные активисты, инвесторы и популяризаторы блокчейна. Особенностью этого острова станет то, что расплатиться на его территории можно будет только криптовалютой.

Как сообщает Cointelegraph, остров площадью в 3 млн кв. м расположен на архипелаге Вануату. Прежде остров назывался Латаро, но теперь его назовут Сатоши – в честь таинственного создателя первой криптовалюты биткоин Сатоши Накамото.

Команда авторов вынашивала свою идею с 2017 года. Они приобрели остров у правительства Вануату и хотят, чтобы в скором будущем члены криптовалютного сообщества смогли называть это место своим домом.

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“Это будет настоящая криптоэкономика, в которой все будет оплачиваться в криптовалюте. Все права собственности на острове представлены с помощью NFT (невзаимозаменяемых токенов. – Ред.)", – объясняют они.

Для жизни и работы на острове Сатоши будут созданы модульные дома. Строительство будет происходить при помощи "зеленых" технологий – одним из главных принципов нового общества станет использование исключительно возобновляемой энергии. С этой целью повсеместно будут установлены солнечные панели.

Правительство Вануату видит немало позитивных аспектов в реализации подобной инициативы. Это не только увеличение потока туристов и инвестиций, но и также спасение популяции кокосовых крабов, которые оказались под угрозой исчезновения.

Кроме того, местные власти достаточно положительно относятся к криптоиндустрии и поддерживают разработанный авторами план. Поэтому жители острова смогут свободно заниматься майнингом криптовалют, однако это не будет главной целью создания такого общества.

Заявки на резидентство поступили уже от 50 тыс. желающих, но постоянно проживать в поселении смогут лишь 21 тыс. человек. Однако даже те, кто купит “гражданство острова Сатоши", не будут считаться гражданами Вануату – для этого необходимо инвестировать в эту страну $130 тыс., или примерно 3 биткоина.

Предполагается, что градоначальником острова станет бывший британский инвестор в недвижимость Энтони Уэлч. В дальнейшем управление могут передать децентрализованной автономной организации (DAO).

Ранее OBOZREVATEL сообщал о массовой эмиграции криптовалютных инвесторов на другой остров – в качестве пункта своего назначения они выбирают Пуэрто-Рико. Главными преимуществами такого решения являются климат и налоговые условия для резидентов.