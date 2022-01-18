Островной "крипторай": почему биткоин-миллионеры массово мигрируют на Карибы

В последние годы многие американские криптовалютные инвесторы, включая и миллионеров, переместились в Пуэрто-Рико. В чем причина переезда? Главные преимущества острова – климат и налоговые условия для резидентов.

Как сообщает CNBC, 36-летний предприниматель и инвестор Дэвид Джонстон с женой и тремя детьми перебрался из Техаса в пригород пуэрториканской столицы Сан-Хосе в марте 2021 года. Он занимается криптовалютами с 2012-го.

"Здесь все мои друзья – у меня не осталось ни одного друга в Нью-Йорке. Возможно, пандемия это ускорила, но каждый из них переехал в Пуэрто-Рико", – говорит Джонстон.

Во второй половине 2021 года 45-летний Теодор Агранат вместе с женой и тремя детьми переехал в город Умакао в юго-восточной части острова. Он руководит инвестиционным фондом, который специализируется на блокчейн-стартапах.

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Бизнесмен объясняет свое решение тем, что Пуэрто-Рико идеально подходит для семейных предпринимателей, являясь при этом стартап-инкубатором. Это подтверждает и то, что в прошлом году его компания вложила деньги почти в 230 проектов.

Не сумел устоять перед переездом и криптоинвестор Джордж Берк. Он не назвал размер своего криптовалютного капитала, но намекнул, что это семизначная сумма.

"Учитывая показатели моей компании и то, каким 2021 год выдался для биткойна, я знал, что мне нужны изменения. Действительно хорошим вариантом оказался Пуэрто-Рико", – говорит криптомиллионер.

Как грибы после дождя

Последние шесть лет количество криптокомпаний и криптоинвесторов в Пуэрто-Рико росло в геометрической прогрессии, говорит местный адвокат Джованни Мендес. "Я и подумать не мог, что многие переедут из-за пандемии, но именно так и случилось. Это также тесно связано с увеличением стоимости криптоактивов", – говорит юрист.

О резком росте числа криптокомпаний говорит и Дэвид Джонстон. Кроме его компании DLTx, только за последний год здесь открылись десятки офисов крупных крипто- и блокчейн-проектов, включая фонд Pantera Capital, NFT.com и Redwood City Ventures.

О резком росте числа криптокомпаний говорит и Дэвид Джонстон. Кроме его компании DLTx, только за последний год здесь открылись десятки офисов крупных крипто- и блокчейн-проектов, включая фонд Pantera Capital, NFT.com и Redwood City Ventures.

На этом фоне во многих городах регулярно проходят встречи "по интересам". В частности, инвесторы собираются на "криптопонедельники", проводят бизнес-ланчи на 30-40 человек, а также Crypto Curious, где просто и понятно разъясняют новичкам различные темы, например NFT, DeFi и как открыть свой криптокошелек.

Инвесторам – все, а местных обделили

Кроме благоприятных погодных условий (остров расположен в тропическом поясе), немалую роль играют и налоговые послабления. Например, если в США инвесторы платят до 20% налога на долгосрочный и 37% – на краткосрочный прирост капитала (в том числе и в криптовалюте), резидентов Пуэрто-Рико от этого требования освобождают.

Кроме того, в США бизнес облагается 21-процентным корпоративным налогом, а также налогами отдельных штатов. Но если фирма экспортирует свои услуги из Пуэрто-Рико, ее налоговая ставка не превышает 4%.

Еще одно безусловное преимущество (правда, выгоду получат только американцы) – взаимоотношения США и Пуэрто-Рико. Жители этой территории даже неоднократно голосовали на референдуме за принятие их в качестве 51-го американского штата.

"Вам не нужна виза, не нужно подавать заявление на получение вида на жительство, не нужен паспорт. Можно просто сесть на внутренний рейс и прилететь в Сан-Хуан, получить водительские права, купить дом и открыть офис в центре города", – говорит Дэвид Джонстон.

На этом фоне и он, и остальные называют свой переезд чрезвычайно простым, хотя бюрократические проволочки затянулись на 6-9 месяцев. Кроме того, около $15 тыс. стоит помощь адвоката в перерегистрации бизнеса.

Впрочем, не все рады увеличению "криптонаселения". Во-первых, это привело к росту стоимость жизни и цен на недвижимость. Кроме того, местные жители не имеют права на некоторые налоговые льготы, поэтому платят 15-процентный обязательный платеж на долгосрочный прирост капитала. Это довольно сильно обостряет отношения между "аборигенами" и "криптоколонизаторами".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что княжество Лихтенштейн признали страной с самой прозрачной налоговой политикой в отношении криптовалют и других цифровых активов. США в списке заняли лишь 14 место.