В США научились отапливать квартиры при помощи криптомайнинга

В США создали майнер криптовалют, позволяющий не только отапливать жилье, но и обеспечить стабильный пассивный доход. Устройство Heatbit имеет современный вид, работает достаточно тихо, но стоит немало.

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Стартапу уже два года – за это время было продано около 1000 таких устройств, сообщил изданию CoinDesk соучредитель компании Heatbit Алекс Бусаров. Несмотря на такие скромные показатели, у него в планах – расширение ассортимента продукции.

“Является ли это золотой жилой? Можно ли здесь быстро заработать много денег? Определенно нет. Но это нечто, что будет тихо майнить для вас, а когда-нибудь еще и окупится", – говорит Бусаров.

Heatbit похож на другие нагреватели высокого класса, с одним важным отличием: внутри этого устройства находятся интегральные схемы, способные выполнять триллионы вычислений в секунду, создавая новые блоки в блокчейне биткоина. При этом выделяется большое количество тепла, а владелец такой машины получает награду в криптовалюте.

В Heatbit утверждают, что получаемого тепла хватает для обогрева помещения площадью 500 квадратных футов (около 46,5 кв. м), причем благодаря низкому уровню шума он не доставит много хлопот домочадцам. А если использовать такой майнер круглосуточно, при курсе $20 тыс. за BTC это обеспечит ежемесячный доход в 30 долларов. Ориентируясь на курс биткоина сегодня, эта сумма эквивалентна 0,00006 BTC.

Cам майнер не из дешевых – на фоне других криптоферм его цена в $1200 кусается. Но разработчики устройства напоминают о ценах на другие обогреватели топ-класса.

“Я думаю, что его можно сравнить, например, с обогревателем Dyson за $700. Причем другие обогреватели себя не окупают", – говорит Бусаров.

Впрочем, Heatbit – уже не первый “криптообогреватель". Раньше похожее устройство выпускала французская компания Qarnot, но оно стоило еще дороже – $3600 и позволяло майнить Ethereum.

Алекс Бусаров утверждает, что его проект не только не сталкивается со стагнацией, но и планирует развиваться. “Мы хотим совершить небольшую революцию", – признается он.

Компания планирует привлечь капитал для создания других продуктовых линеек, например, “майнинговых" сидений для унитазов с подогревом и безвентиляторной версии Heatbit. Также в планах – разработка собственных компьютерных чипов и устройств для подогрева воды.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что отопление помещений при помощи майнинга биткоина становится популярным и среди украинцев. В частности, житель Днепра встроил майнинговые машины в отопительную систему своего дома.

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