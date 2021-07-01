В США 650 банков начнут предлагать своим клиентам покупку биткоинов

В Соединенных Штатах 650 банков вскоре смогут предлагать покупки биткоинов примерно 24 миллионам клиентов. В рамках сделки между гигантом корпоративных платежей NCR и фирмой по управлению цифровыми активами NYDIG местные банки и кредитные союзы смогут предлагать своим клиентам криптовалюту.

Об этом сообщает Forbes. Предоставляя клиентам возможность покупать биткоины в рамках своих существующих счетов, финансовые учреждения являются частью растущей волны тех компаний, которые напрямую конкурируют с криптобиржами.

"Мы твердо верим в преимущества криптовалюты и ее стратегического применения. И это верно для наших банковских отношений, о чем свидетельствует Nydig, и с розничными торговцами, а также с ресторанами и т.п.", – заявил президент NCR по цифровому банкингу Дуглас Браун.

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Ранее сенатор из штата Вайоминг Синтия Ламмис заявила, что пенсионные фонды должны использовать биткоин и другие криптовалюты. Она отметила важность поддержания разнообразного распределения активов.

"Я хотела бы, чтобы криптовалюта, такая как биткоин, стала частью диверсифицированного распределения активов, которые используются в пенсионных фондах и других возможностях, позволяющих людям откладывать на будущее", – сказала Ламмис.

Как сообщал OBOZREVATEL, Испанская социалистическая партия (PSOE) предложила создать национальную публичную криптовалюту. Парламентская группа социалистов представила в Конгрессе предложение по содействию создания государственной валюты перед лицом "постепенного исчезновения наличных денег".