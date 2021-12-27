В сеть запустили вирус для кражи криптовалюты: что о нем известно

Хакеры запустили в сеть вирус под названием Echelon, способный опустошать криптокошельки пользователей. Программное обеспечение было распространено в одном из тематических Telegram-каналов, а жертвами стали его подписчики.

Об этом сообщили на сайте ресурса Safeguard Cyber. Об инциденте удалось узнать группе по анализу угроз издания. Как отмечается, вредоносное ПО атаковало данные пользователей канала и кошельки для криптовалюты.

Речь идет о канале в Telegram для торговли криптовалютой. "Вредоносная программа Echelon выполняет множество функций, ориентируясь на учетные данные, криптокошельки и сведения об устройстве", – пишут специалисты.

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Они отметили, что, вероятно, атака на пользователей была разовой и нацеленной на "ничего не подозревавших" граждан.

"Однако инцидент указывает на то, что финансовые учреждения подвергаются риску, поскольку сотрудники используют современные коммуникационные программы, включая мобильный чат, например WhatsApp и Telegram, для ведения бизнеса", – пишут специалисты.

В то же время в Safeguard Cyber не рассказали, сколько человек стали жертвами вредоносного программного обеспечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, криптовалютный проект MonoX Finance стал жертвой кибератаки, в результате которой многие пользователи потеряли свои средства. Сумму ущерба компания не указала, но аналитики оценили ее в $31 млн.