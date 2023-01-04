В Новый год хакеры украли у биткоин-разработчика криптовалюту на $3,6 млн

Разработчик Bitcoin Core – клиента для хранения и подключения к сети первой криптовалюты – Люк Дэш-младший стал жертвой хакеров, укравших у него крупную сумму в BTC. Что примечательно, инцидент произошел в канун Нового года.

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31 декабря неизвестные скомпрометировали его PGP-ключ (популярный в криптовалютной отрасли стандарт для шифрования), чтобы совершить четыре несанкционированные транзакции, сообщил Дэш-младший в Twitter. Сумму нанесенного ущерба он не озвучил, но указал кошелек, на который были переведены его монеты – там хранится 216,9 BTC, совокупная стоимость которых превышает $3,6 млн.

Разработчик утверждает, что не знает, каким образом злоумышленникам удалось получить доступ к его ключу, а на саму проблему он обратил внимание после получения электронного письма о попытках входа в систему (сам он в это время болел). Он уже уведомил о случившемся ФБР, но правоохранители пока не вышли на след злоумышленников.

е получения электронного письма о попытках входа в систему (сам он в это время болел). Он уже уведомил о случившемся ФБР, но правоохранители пока не вышли на след злоумышленников.

Дэш-младший не исключил, что, кроме ключа шифрования, были скомпрометированы и другие его данные, включая микроблог в Twitter. При этом он предостерег подписчиков от использования криптокошелька Bitcoin Knots, где и был скомпрометирован его PGP-ключ.

Однако те допустили, что Дэш-младший сам не предпринимал достаточно мер предосторожности. В частности, он мог использовать криптокошелек на своем рабочем компьютере.

Также случившееся посеяло в криптосообществе сомнения в массовом принятии биткоина. "Если это случилось с тобой, то у большинства людей, к сожалению, надежд почти нет", – написал один из комментаторов.

Однако некоторые аналитики заступились за мужчину и напомнили, что жертвой криптопреступников может стать кто угодно – даже такой опытный специалист.

Ранее OBOZREVATEL уже сообщал, что одним из самых безопасных методов хранения криптовалюты являются "холодные", они же аппаратные, криптокошельки. Но даже такие устройства можно взломать – именно таким образом американский инженер Джо Гранд за 12 недель смог вернуть хозяину такого кошелька криптоактивы на $2 млн.

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